***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketin 2019 yılına ait kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 23.06.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.06.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni 2019 Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarına göre şirketin yasal kayıtlarında kar dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından kar dağıtımı yapımayacağı Genel Kurul tarafından karar alınmıştır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)DOGUB, TRADOGUB92F9 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)DOGUB, TRADOGUB92F9 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin Genel Kurulunda 2019 Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarına göre şirketin yasal kayıtlarında kar dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından kar dağıtımı yapılamayacağı oy birliğiyle karar altına alınmıştır..KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUDOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 30.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 808Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi yok* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -2.751.510 -2.858.704,014. Vergiler ( - ) 44.1185. Net Dönem Kârı -2.707.392 -2.858.704,016. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 25.786.729 18.638.911,797. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -2.707.392 -2.858.704,01Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı -2.707.392 -2.858.704,019. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.707.392 -2.858.704,0111. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları2019 Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarına göre şirketin yasal kayıtlarında kar dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından kar dağıtımı yapılmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852818BIST