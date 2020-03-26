***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesi, Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatılması ve Esas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.03.2020 tarihli toplantısında, Şirketimizin 30.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 50.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavan Süresinin 2024 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Esas Sözleşme'nin 7 ncı ve diğer konularla ilgili olan 1, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 47 ve 49 maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesine, gerekli yasal izinler için , SPK ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve değişikliklerin Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 tavan artırma kararı.pdfEK: 2 Tadil metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832428BIST