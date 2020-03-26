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***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.03.2020 18:01
GÜNCEL HABERLER



***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesi, Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatılması ve Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.03.2020 tarihli toplantısında, Şirketimizin 30.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 50.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavan Süresinin 2024 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Esas Sözleşme'nin 7 ncı ve diğer konularla ilgili olan 1, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 47 ve 49 maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesine, gerekli yasal izinler için , SPK ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve değişikliklerin Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tavan artırma kararı.pdf
EK: 2 Tadil metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832428


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