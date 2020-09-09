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***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.09.2020 12:21
GÜNCEL HABERLER



***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı Tescil işlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Yeni



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FMIZP 88,00 21.520.552 % 10,00  
ARMDA 62,70 17.336.706 % 10,00  
ALCAR 93,50 21.117.879 % 10,00  
COSMO 3,85 998.413 % 10,00  
TACTR 5,72 802.175 % 10,00  
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Riyal 1,9922 2,0022 % 0,15  
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15:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.927 1.928 -4,46  
Altın Gr. 464 464 -0,78  
Cumhuriyet 3.077 3.124 7,00  
Tam 3.066 3.143 5,24  
Yarım 1.482 1.520 2,53  
Çeyrek 743 760 1,27  
Gümüş.Ons 26,60 26,63 -0,05  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 -0,02  
B. Petrol 40,35 40,35 0,57  
Seans Raporu 15:07
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