***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.09.2020 12:21
***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı Tescil işlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.03.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Yeni
15:071.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,87
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.096
En Düşük
1.087
15:077,4972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0149
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
15:078,8252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0127
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8295
En Düşük
8,7995
15:07464,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,48
|Açılış
|: 464,35
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,77
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler15:07
|FMIZP
|88,00
|21.520.552
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|17.336.706
|% 10,00
|
|ALCAR
|93,50
|21.117.879
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|998.413
|% 10,00
|
|TACTR
|5,72
|802.175
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|108.086
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.342.310
|% -9,99
|
|TDGYO
|6,46
|11.273.686
|% -9,90
|
|ETILR
|3,65
|1.724.328
|% -8,98
|
|MEGAP
|6,73
|5.683.079
|% -8,81
|
|TSPOR
|7,14
|617.307.522
|% 9,68
|
|AFYON
|4,26
|590.199.354
|% 5,97
|
|GSRAY
|4,78
|448.055.511
|% 9,89
|
|ODAS
|2,60
|432.935.706
|% 4,00
|
|FENER
|49,24
|381.445.784
|% 9,96
|
|ODAS
|2,60
|432.935.706
|% 4,00
|
|EKGYO
|1,79
|283.291.889
|% -1,10
|
|AFYON
|4,26
|590.199.354
|% 5,97
|
|ADESE
|2,21
|249.513.126
|% 6,76
|
|VKGYO
|3,64
|354.409.360
|% 8,66
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4941
|7,4972
|% 0,20
|
|Euro
|8,8223
|8,8252
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,6335
|9,6818
|% -0,54
|
|Frank
|8,1319
|8,1809
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9922
|2,0022
|% 0,15
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-4,46
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|3.077
|3.124
|7,00
|
|Tam
|3.066
|3.143
|5,24
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|2,53
|
|Çeyrek
|743
|760
|1,27
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,63
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|40,35
|40,35
|0,57
|