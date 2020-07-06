***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/01/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Hisse senetleri üzerinde gerçekleşen Olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII no 54 sayılı özel durumlarının Kamuya Açıklanmasına ilişkintebliğinin 21 ve 22 maddesine henüz kamuya açıklanmamış özel durum bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854946BIST