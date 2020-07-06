***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
06.07.2020 13:14
***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/01/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Hisse senetleri üzerinde gerçekleşen Olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII no 54 sayılı özel durumlarının Kamuya Açıklanmasına ilişkin
tebliğinin 21 ve 22 maddesine henüz kamuya açıklanmamış özel durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854946
BIST
14:30117.604
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 1.855,04
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
14:306,8659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
14:307,7762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0483
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7772
En Düşük
7,7068
14:30392,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 392,06
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,65
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.715.471
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.066.334
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|688,90
|29.826.316
|% 9,96
|
|TSPOR
|7,41
|431.815.639
|% 9,94
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|KRDMD
|3,23
|690.321.584
|% 2,22
|
|ODAS
|2,79
|686.696.571
|% 6,49
|
|SISE
|6,00
|648.135.608
|% 4,53
|
|TKFEN
|17,51
|623.285.227
|% 4,10
|
|IHLGM
|1,82
|558.389.228
|% 8,33
|
|IHLGM
|1,82
|558.389.228
|% 8,33
|
|ODAS
|2,79
|686.696.571
|% 6,49
|
|KRDMD
|3,23
|690.321.584
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,70
|320.950.773
|% 6,25
|
|EKGYO
|2,06
|380.973.931
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5599
|8,6028
|% 0,26
|
|Frank
|7,2639
|7,3077
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8243
|1,8334
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|1,69
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,03
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.561
|6,80
|
|Tam
|2.617
|2.628
|7,10
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|3,40
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,22
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,34
|43,34
|0,54
|