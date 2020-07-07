***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
07.07.2020 10:36
***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/07/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 06.07.2020 tarih ve BİAŞ-2-2934 Sayılı yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855517
BIST
11:54117.837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -648,62
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
11:546,8667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8681
En Düşük
6,8524
11:547,7423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0241
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
11:54392,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,90
|Açılış
|: 392,85
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,85
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|KENT
|754,20
|15.837.861
|% 9,45
|
|ZOREN
|2,66
|306.378.959
|% 8,57
|
|AKENR
|2,09
|82.244.383
|% 8,29
|
|KUYAS
|2,91
|51.123.652
|% 8,18
|
|SKTAS
|3,07
|30.019.874
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|229.736.353
|% -9,78
|
|KRDMA
|4,23
|8.840.496
|% -7,03
|
|KRTEK
|3,98
|5.265.555
|% -6,79
|
|ULAS
|5,02
|3.057.080
|% -6,17
|
|EKGYO
|2,18
|1.822.660.372
|% 1,87
|
|ODAS
|2,71
|931.374.834
|% -4,58
|
|GARAN
|8,34
|780.341.337
|% -0,36
|
|TKFEN
|17,79
|597.275.684
|% -0,11
|
|TUPRS
|88,10
|524.310.938
|% 1,32
|
|EKGYO
|2,18
|1.822.660.372
|% 1,87
|
|ODAS
|2,71
|931.374.834
|% -4,58
|
|IHLGM
|1,91
|423.421.789
|% 3,80
|
|DOHOL
|2,31
|377.217.558
|% 1,32
|
|TSKB
|1,32
|203.318.823
|% -1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5390
|8,5818
|% -0,07
|
|Frank
|7,2441
|7,2878
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-5,76
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.545
|2.564
|-7,10
|
|Tam
|2.620
|2.631
|-7,30
|
|Yarım
|1.273
|1.287
|-3,50
|
|Çeyrek
|636
|644
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,10
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,74
|42,74
|-0,36
|