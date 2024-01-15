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***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

15.01.2024 17:16
***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi : Borsa İstanbul tarafından  gönderilen 15.01.2024 Tarih ve 23008 Sayılı yazı. 
İlgi yazıda Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup, olmadığı ve varsa özel durum bildiriminin ivedilikle Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilmesi istenmiştir.   
   Bu çerçevede Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında,  mevcut durum itibariyle Şirketimizde kamuya açıklanmamış bir özel durum   bulunmamaktadır. 
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240282


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