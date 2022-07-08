***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/07/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından, Genel Müdür Vekili sn Sezgin POLAT 20.07.2022 - 19.08.2022 tarihleri arası yıllık izine ayrılmasından dolayı bu süre zarfında Genel Müdürlük görev ve yetkilerinin İşletme Müdürü Sn. Kenan ALKAN tarafından vekaleten yürütülmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044635BIST