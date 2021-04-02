***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.04.2021 15:22
ıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000,668
Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.000.000,668
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
DOGUB, TRADOGUB92F9 20.000.000,668 10.000.000,000 49,99999 1,00 DOGUB, TRADOGUB92F9 Hamiline DOGUB(RÜÇHAN), TRRDGBO00035 687.540,241
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 20.000.000,668 10.000.000,000 49,99999 687.540,241
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan Payların Taahhüdü bulunmamaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 14.05.2019
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 28.05.2019
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.03.2019
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 25.04.2019
SPK Başvuru Tarihi 08.03.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 25.04.2019
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 16.05.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 15.05.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 23.10.2020
Ek Açıklamalar
Şirketin sermaye artırımı tamamlama işlemleri 23 Ekim 2019 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tasarruf Sahipleri Sirküsü.pdf
EK: 2 KULLANILMAYAN PAYLAR.pdf
EK: 3 pay satisi .pdf
EK: 4 Sermaye maddesinin tescili.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922869
BIST