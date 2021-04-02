***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









ıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000,668Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.000.000,668Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)DOGUB, TRADOGUB92F9 20.000.000,668 10.000.000,000 49,99999 1,00 DOGUB, TRADOGUB92F9 Hamiline DOGUB(RÜÇHAN), TRRDGBO00035 687.540,241Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 20.000.000,668 10.000.000,000 49,99999 687.540,241Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan Payların Taahhüdü bulunmamaktadır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 14.05.2019Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 28.05.2019Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.03.2019Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 25.04.2019SPK Başvuru Tarihi 08.03.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 25.04.2019Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 16.05.2019 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 15.05.2019 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 23.10.2020Ek AçıklamalarŞirketin sermaye artırımı tamamlama işlemleri 23 Ekim 2019 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tasarruf Sahipleri Sirküsü.pdfEK: 2 KULLANILMAYAN PAYLAR.pdfEK: 3 pay satisi .pdfEK: 4 Sermaye maddesinin tescili.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922869BIST