***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 20000000 TRY 30000000.668 TRY 100 yok İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBEKİR EMRE HAYKIR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Avukat 26.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili 56.09 Bağımsız Üye Değil - -SEYİT AHMET EŞMEDERELİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hesap Uzmanı 26.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Özelleştirme İdaresinde Daire Başkanı Evet 56.09 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, Aday Gösterme Komite Üyesi, Ücret Komite ÜyesiHİLAL YÜCEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 23.06.2020 İcrada Görevli Değil - Özelleştirme İdaresi Daire Başkanı Evet 56.09 Bağımsız Üye Değerlendirildi Dentimden sorumlu Komite Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliğine, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komite Üyeliği, Ücret Komite ÜyeliğineMÜJDAT EKİN Erkek Yönetim Kurulu 2. Başkanı Muhasebe ve Denetim Uzmanı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği, Bağımsız üye Özelleştirme İdaresi Başkanı Evet 56.09 Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine, Aday Gösterme Komitesi Üyeliğine, Ücret Komitesi Üyeliğine,ÖMER FARUK ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 26.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Denetçisi Evet 56.09 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine, Aday Gösterme Komitesi Üyeliğine, Ücret Komitesi Üyeliğine,Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSezgin POLAT Genel Müdür V. Üst Düzey Yönetici Genel Müdür V. -Fevzi BOZ Muhasebe Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Muhasebe Müdürü -Kenan ALKAN İşletme Müdürü Mühendis İşletme Müdürü -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860256BIST