***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi









***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )İlgili Şirketler [DOGUB]İlgili Fo 30.09.2020 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.- Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (30.11.2020 (dahil) tarihine kadar).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884370BIST