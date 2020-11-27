***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
27.11.2020 14:38
***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
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Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.09.2020 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.
- Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (21.12.2020 (dahil) tarihine kadar).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890297
BIST
17:241.332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -10,67
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.327
17:247,8617
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0100
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
17:249,3946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0066
|Açılış
|: 9,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
17:24448,97
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -9,09
|Açılış
|: 448,63
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
447,11
BIST En Aktif Hisseler17:21
|SEYKM
|18,70
|13.836.392
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|29.568.764
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|10.555.302
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|TDGYO
|13,59
|17.818.369
|% 9,95
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|TSKB
|2,41
|640.930.915
|% -9,74
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|ISBIR
|3.000,00
|1.021.264
|% -7,41
|
|EKGYO
|2,19
|3.003.452.779
|% 5,29
|
|ODAS
|3,47
|593.177.014
|% -4,41
|
|HLGYO
|3,50
|586.194.030
|% 1,45
|
|FENER
|34,68
|547.036.140
|% 1,58
|
|IHLGM
|1,29
|460.776.657
|% 1,57
|
|IHLGM
|1,29
|460.776.657
|% 1,57
|
|ODAS
|3,47
|593.177.014
|% -4,41
|
|HLGYO
|3,50
|586.194.030
|% 1,45
|
|PEKGY
|2,25
|213.550.075
|% -0,88
|
|OYAKC
|8,23
|343.081.639
|% 1,48
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8536
|7,8605
|% -0,14
|
|Euro
|9,3638
|9,3862
|% -0,02
|
|Sterlin
|10,4324
|10,4847
|% -0,45
|
|Frank
|8,6137
|8,6656
|% -0,37
|
|Riyal
|2,0848
|2,0952
|% -0,35
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-30,72
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-9,91
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-74,00
|
|Tam
|2.968
|3.046
|-73,96
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|-35,77
|
|Çeyrek
|719
|737
|-17,89
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|5,66
|5,66
|-0,24
|
|B. Petrol
|48,20
|48,20
|0,41
|
Seans Raporu
17:21
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-
17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 37 kaybederek (% -1.02 ) 1, 199
-
17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKCNS, BASCM, TDGYO, SEYKM, KERVN, GRNYO, TEKTU, RODRG, YESIL, DIRIT
-
17:33
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CASA, SNKRN, FRIGO, TSKB
-
17:33
DGGYO, TEKTU, BAYRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:33
BAGFS, CASA, SNKRN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında