***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2020 13:50
***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOGUB
Açıklamalar Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833222
BIST
15:1587.956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -168,90
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
15:156,5755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 0,1261
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5763
En Düşük
6,4403
15:157,2568
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0719
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2682
En Düşük
7,1420
15:15341,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,39
|Açılış
|: 341,49
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
342,87
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|6,60
|11.230.786
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.289.807
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.427.543
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.734.085
|% 9,96
|
|SKTAS
|2,32
|5.699.502
|% 9,95
|
|GLRYH
|2,16
|296.488
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|306.459
|% -9,90
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|MTRYO
|3,88
|3.225.401
|% -9,13
|
|MMCAS
|0,81
|13.056
|% -8,99
|
|THYAO
|8,67
|487.586.439
|% -2,14
|
|ASELS
|23,42
|402.620.266
|% 1,30
|
|PGSUS
|31,52
|346.089.410
|% -8,74
|
|GARAN
|8,02
|305.347.502
|% 1,78
|
|SASA
|7,94
|293.380.346
|% 9,37
|
|IHLGM
|0,94
|140.828.290
|% 4,44
|
|IHLAS
|0,47
|49.359.721
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,94
|161.978.497
|% 0,52
|
|TSPOR
|2,74
|183.617.013
|% 5,79
|
|THYAO
|8,67
|487.586.439
|% -2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1302
|8,1710
|% 1,61
|
|Frank
|6,8344
|6,8756
|% 1,13
|
|Riyal
|1,7427
|1,7514
|% 1,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.619
|-10,33
|
|Altın Gr.
|341
|342
|3,70
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,96
|14,01
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,43
|26,43
|-1,52
|