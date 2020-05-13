***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.05.2020 12:15
***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOGUB
Açıklamalar Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844678
BIST
12:36100.351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 735,41
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.523
En Düşük
99.443
12:366,9857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0123
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9779
12:367,5805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0139
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5722
12:36382,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,01
|Açılış
|: 382,09
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
381,86
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.199.530
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|747.894
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|506.816
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|98.310
|% 10,00
|
|YONGA
|25,30
|75.849
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|2.668
|% -10,00
|
|BMELK
|4,25
|168.190
|% -7,81
|
|GYHOL
|30,74
|57.809.252
|% -4,65
|
|GEDIK
|19,84
|5.420.369
|% -4,43
|
|BURVA
|17,48
|617.750
|% -3,85
|
|ASELS
|29,00
|1.246.355.677
|% 5,76
|
|ECILC
|5,86
|432.093.599
|% 8,12
|
|THYAO
|10,73
|361.248.901
|% 0,85
|
|ISFIN
|3,96
|341.348.155
|% 6,17
|
|GARAN
|7,99
|273.266.006
|% 1,01
|
|EKGYO
|1,30
|135.195.226
|% -0,76
|
|ISFIN
|3,96
|341.348.155
|% 6,17
|
|ODAS
|1,88
|166.125.066
|% 2,17
|
|YKBNK
|2,21
|172.918.464
|% 1,38
|
|ECILC
|5,86
|432.093.599
|% 8,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5601
|8,6030
|% 0,09
|
|Frank
|7,1692
|7,2124
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8542
|1,8635
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-1,21
|
|Altın Gr.
|382
|382
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.503
|-7,60
|
|Tam
|2.534
|2.568
|-7,80
|
|Yarım
|1.237
|1.255
|-3,90
|
|Çeyrek
|618
|628
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,54
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|0,01
|
|B. Petrol
|29,44
|29,44
|-0,54
|