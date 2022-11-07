***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.11.2022 15:48
***DOGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOGUB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Burak Sözübir tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077460
BIST
15:424.326
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 109,12
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.329
En Düşük
4.230
15:4218,6084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0421
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
15:4218,5769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0856
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
15:421.002,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,65
|Açılış
|: 1.002,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler15:42
|POLTK
|968,10
|22.679.031
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|4.989.974.137
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.243.807
|% 9,96
|
|INVEO
|28,30
|75.290.821
|% 9,95
|
|GARFA
|19,67
|9.614.645
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|16.470.292
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,18
|25.575.305
|% -9,39
|
|PRKME
|14,35
|130.369.979
|% -8,19
|
|MERCN
|25,74
|78.447.240
|% -7,14
|
|THYAO
|105,20
|6.935.760.557
|% 0,96
|
|KRDMD
|13,78
|5.897.307.440
|% 6,00
|
|EREGL
|36,62
|4.989.974.137
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,75
|3.611.379.029
|% 3,26
|
|ASELS
|36,42
|3.527.317.450
|% 3,70
|
|EKGYO
|4,75
|3.611.379.029
|% 3,26
|
|KRDMD
|13,78
|5.897.307.440
|% 6,00
|
|HALKB
|8,84
|2.206.660.393
|% 3,51
|
|ISCTR
|9,29
|2.274.884.175
|% 3,80
|
|PETKM
|14,35
|3.426.487.216
|% 2,50
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6029
|18,6084
|% 0,23
|
|Euro
|18,5693
|18,5769
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,2178
|21,3242
|% 0,74
|
|Frank
|18,7313
|18,8441
|% 0,70
|
|Riyal
|4,9355
|4,9603
|% 0,21
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-5,73
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|-11,00
|
|Tam
|6.708
|6.756
|122,00
|
|Yarım
|3.269
|3.303
|59,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.652
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,64
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|97,69
|97,69
|-0,88
|
Seans Raporu
15:42
daha fazla
-
15:57CRFSA
Yüzde 7.07 oranında artışla 64.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 922, 588 adet işlem
-
15:56CEMAS
Yüzde 5.74 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 685, 101 adet işlem
-
15:55XU100
Endeks 4, 326 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 57 üstünde . İşlem hacmi 77, 951.00 milyon TL de
-
15:53RYSAS
Yüzde 7.34 oranında artışla 13.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 267, 471 adet işlem
-
15:51SEGYO
Yüzde 7.19 oranında artışla 1.79 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 319, 841 adet işlem