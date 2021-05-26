***DOHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.05.2021 10:47
***DOHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938106
BIST
13:361.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,94
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
13:368,4394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0224
|Açılış
|: 8,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
13:3610,3349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0338
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
13:36517,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,09
|Açılış
|: 517,85
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler13:36
|RYSAS
|3,74
|5.122.637
|% 10,00
|
|SUMAS
|61,15
|220.574
|% 9,98
|
|TUCLK
|9,75
|32.649.460
|% 9,92
|
|TDGYO
|7,55
|8.771.185
|% 9,90
|
|BASCM
|15,00
|395.434
|% 9,73
|
|KUTPO
|49,50
|3.095.582
|% -10,00
|
|METUR
|29,74
|43.959.182
|% -9,99
|
|ISGSY
|13,42
|23.676.654
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.182.718
|% -9,97
|
|BURVA
|26,80
|14.576.457
|% -7,20
|
|GARAN
|8,03
|1.155.784.639
|% 2,95
|
|THYAO
|12,94
|674.584.135
|% 0,31
|
|KOZAL
|123,30
|530.242.374
|% 0,65
|
|TRILC
|46,48
|502.166.372
|% -1,48
|
|KRDMD
|7,93
|424.276.853
|% 2,45
|
|YKBNK
|2,13
|357.824.235
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,88
|282.326.398
|% 1,62
|
|GARAN
|8,03
|1.155.784.639
|% 2,95
|
|SKBNK
|1,10
|104.216.290
|% 0,00
|
|TSKB
|1,33
|116.704.602
|% 0,76
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4380
|8,4394
|% -0,26
|
|Euro
|10,3282
|10,3349
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,9245
|11,9843
|% -0,10
|
|Frank
|9,3932
|9,4498
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2444
|2,2556
|% -0,24
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|8,75
|
|Altın Gr.
|518
|518
|1,10
|
|Cumhuriyet
|3.422
|3.473
|28,00
|
|Tam
|3.404
|3.492
|27,27
|
|Yarım
|1.646
|1.689
|13,19
|
|Çeyrek
|825
|845
|6,59
|
|Gümüş.Ons
|28,07
|28,10
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,00
|
|B. Petrol
|68,48
|68,48
|-0,01
|