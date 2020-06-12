***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bağlı Ortaklıklarımız Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'yi devralma suretiyle birleşmesine ilişkin Birleşme Sözleşmesi'nin imzalanması ve SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.06.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2019Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviDOĞAN ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenİLKE TURİSTİK YATIRIMLAR A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriDOHOL, TRADOHOL91Q8 2.616.938.288 0 0 2.616.938.288Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 2.616.938.288 TL 0 TL 0 TL 2.616.938.288 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.06.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz'in sermayelerinde %100 oranında doğrudan pay sahibi olduğu bağlı ortaklıklarımız Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'yi devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi amacıyla imzalanan Birleşme Sözleşmesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Bu kapsamda, 12.06.2020 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na birleşme için gerekli olan başvuru yapılmıştır.Konu ile ilgili gelişmeler oldukça, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851040BIST