***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.06.2020 18:15
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bağlı Ortaklıklarımız Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'yi devralma suretiyle birleşmesine ilişkin Birleşme Sözleşmesi'nin imzalanması ve SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.06.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2019
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
DOĞAN ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
İLKE TURİSTİK YATIRIMLAR A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
DOHOL, TRADOHOL91Q8 2.616.938.288 0 0 2.616.938.288
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 2.616.938.288 TL 0 TL 0 TL 2.616.938.288 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.06.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz'in sermayelerinde %100 oranında doğrudan pay sahibi olduğu bağlı ortaklıklarımız Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'yi devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi amacıyla imzalanan Birleşme Sözleşmesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Bu kapsamda, 12.06.2020 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na birleşme için gerekli olan başvuru yapılmıştır.
Konu ile ilgili gelişmeler oldukça, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851040
BIST