Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.03.2021 09:37



***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bağlı Ortaklıklarımız Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımları A.Ş.'nin Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi tescil olmuştur.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni SPK başvuru tarihi KAP şablonunda sehven farklı alana girilmiş olup işbu açıklamamızda düzeltilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2020
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
DOĞAN ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
İLKE TURİSTİK YATIRIMLAR A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
DOHOL, TRADOHOL91Q8 2.616.938.288 0 0 2.616.938.288
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 2.616.938.288 TL 0 TL 0 TL 2.616.938.288 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.12.2020
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 31.12.2020
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 02.03.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz'in sermayelerinde %100 oranında doğrudan pay sahibi olduğu bağlı ortaklıkları Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımları A.Ş.'nin "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi ile Şirketimiz bünyesinde birleşme işlemine ilişkin tescil işlemleri İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.03.2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 SPK Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914720


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:571.548
Değişim :  1,24% |  19,01
Açılış :  1.539  
Önceki Kapanış :  1.529  
En Yüksek
1.550 En Düşük
1.539
BIST En Aktif Hisseler10:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOSSA 24,42 24.174.308 % 10,00  
ISBIR 6.655,00 2.083.015 % 10,00  
GOZDE 7,93 132.229.251 % 9,99  
IDEAS 46,74 1.339.288 % 9,98  
KENT 394,70 4.821.655 % 9,97  
daha fazla
10:55 Alış Satış %  
Dolar 7,3065 7,3109 % -0,67  
Euro 8,8362 8,8416 % -0,69  
Sterlin 10,1970 10,2481 % -0,48  
Frank 7,9707 8,0187 % -0,55  
Riyal 1,9449 1,9547 % -0,56  
daha fazla
10:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.733 1.733 0,04  
Altın Gr. 407 407 -3,04  
Cumhuriyet 2.716 2.757 19,00  
Tam 2.702 2.771 16,22  
Yarım 1.306 1.340 7,84  
Çeyrek 655 670 3,93  
Gümüş.Ons 26,74 26,78 0,05  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 -0,04  
B. Petrol 63,00 63,00 0,30  
Seans Raporu 10:55
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru