***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bağlı Ortaklıklarımız Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımları A.Ş.'nin Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi tescil olmuştur.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni SPK başvuru tarihi KAP şablonunda sehven farklı alana girilmiş olup işbu açıklamamızda düzeltilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2020Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2020Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviDOĞAN ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenİLKE TURİSTİK YATIRIMLAR A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriDOHOL, TRADOHOL91Q8 2.616.938.288 0 0 2.616.938.288Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 2.616.938.288 TL 0 TL 0 TL 2.616.938.288 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.12.2020Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 31.12.2020Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 02.03.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz'in sermayelerinde %100 oranında doğrudan pay sahibi olduğu bağlı ortaklıkları Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımları A.Ş.'nin "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi ile Şirketimiz bünyesinde birleşme işlemine ilişkin tescil işlemleri İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.03.2021 tarihinde tamamlanmıştır.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 SPK Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914720BIST