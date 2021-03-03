***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.03.2021 09:37
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bağlı Ortaklıklarımız Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımları A.Ş.'nin Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemi tescil olmuştur.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni SPK başvuru tarihi KAP şablonunda sehven farklı alana girilmiş olup işbu açıklamamızda düzeltilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2020
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2020
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
DOĞAN ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
İLKE TURİSTİK YATIRIMLAR A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
DOHOL, TRADOHOL91Q8 2.616.938.288 0 0 2.616.938.288
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 2.616.938.288 TL 0 TL 0 TL 2.616.938.288 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.12.2020
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 31.12.2020
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 02.03.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz'in sermayelerinde %100 oranında doğrudan pay sahibi olduğu bağlı ortaklıkları Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımları A.Ş.'nin "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi ile Şirketimiz bünyesinde birleşme işlemine ilişkin tescil işlemleri İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.03.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 SPK Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914720
BIST