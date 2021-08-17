***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-30.06.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi Dairesi BaşkanlığıMali Tablonun Verilme Nedeni2021 / 2. Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2021AçıklamalarŞirket'in 2021 yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ilgili Vergi Dairesi'ne 17.08.2021 tarihinde (bugün) verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş 01.01.2021 – 30.06.2021 hesap dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958781BIST