***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)562.331 429.103 254.840 214.304DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar91.878 48.575 137.381 38.606Yabancı Para Çevrim Farkları102.774 45.036 41.767 19.083Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)7 -12.468 4.537 119.632 25.029Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.572 -998 -24.018 -5.506Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.572 -998 -24.018 -5.506DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)91.878 48.575 137.381 38.606TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)654.209 477.678 392.221 252.910Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-24.060 -22.610 -13.447 -7.364Ana Ortaklık Payları678.269 500.288 405.668 260.274Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.041.883 3.278.832Finansal Yatırımlar7 2.033.977 1.177.726Ticari Alacaklar1.342.897 1.708.381İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar34 8.463 3.495İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 1.334.434 1.704.886Diğer Alacaklar25.237 25.153İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar34 665 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 24.572 25.153Türev Araçlar22 0 18.993Stoklar11 542.110 621.783Canlı Varlıklar12 11.872 13.167Peşin Ödenmiş Giderler21 73.920 67.006Diğer Dönen Varlıklar20 67.859 58.172ARA TOPLAM7.139.755 6.969.213Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar31 3.380 19.034TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.143.135 6.988.247DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 256.000 202.845Ticari Alacaklar35.075 26.083İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 35.075 26.083Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 123.501 128.557Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.374.219 1.357.167Maddi Duran Varlıklar14 1.132.729 1.102.314Kullanım Hakkı Varlıkları16 269.118 236.915Maddi Olmayan Duran Varlıklar665.717 663.874Şerefiye15 64.274 64.274Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 601.443 599.600Peşin Ödenmiş Giderler21 71.758 58.281Ertelenmiş Vergi Varlığı32 106.614 97.796Diğer Duran Varlıklar20 355.004 378.512TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.389.735 4.252.344TOPLAM VARLIKLAR11.532.870 11.240.591KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.586.385 1.741.010İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.586.385 1.741.010Banka Kredileri8 1.491.079 1.603.847Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 0 414İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 95.306 136.713Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 0 36Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları78.033 114.043İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.089 6.238Kiralama İşlemlerinden Borçlar8,34 6.089 6.238İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları71.944 107.805Banka Kredileri8 15.423 71.071Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 56.521 36.734Ticari Borçlar554.445 746.083İlişkili Taraflara Ticari Borçlar34 581 363İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 553.864 745.720Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 18.870 19.267Diğer Borçlar137.065 126.831İlişkili Taraflara Diğer Borçlar34 22 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 137.043 126.831Türev Araçlar22 14.219 339Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)48.639 39.593İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 48.639 39.593Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü32 51.790 7.381Kısa Vadeli Karşılıklar34.755 30.478Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 21.349 20.395Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 13.406 10.083Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.034 6.090ARA TOPLAM2.528.235 2.831.115TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.528.235 2.831.115UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar572.372 596.455İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16.088 18.906Kiralama İşlemlerinden Borçlar8,34 16.088 18.906İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar556.284 577.549Banka Kredileri8 403.951 407.133Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 152.333 170.416Diğer Borçlar8.947 1.923İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 8.947 1.923Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler4 9.863 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.021 4.970İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 9.021 4.970Uzun Vadeli Karşılıklar47.703 44.461Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 46.182 42.930Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar1.521 1.531Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü32 118.312 128.885Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 1.442TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER766.218 778.136TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.294.453 3.609.251ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar7.699.170 7.136.609Ödenmiş Sermaye24 2.616.938 2.616.938Sermaye Düzeltme Farkları24 143.526 143.526Geri Alınmış Paylar (-)24 -16.035 -7.073Paylara İlişkin Primler (İskontolar)24 35.159 35.159Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-10.621 -10.621Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.202 -11.202Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -11.202 -11.202Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar4 581 581Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)596.002 506.782Yabancı Para Çevrim Farkları24 561.447 461.331Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)34.555 45.451Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)24 34.555 45.451Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 794.820 722.081Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.950.332 2.513.028Net Dönem Karı veya Zararı589.049 616.789Kontrol Gücü Olmayan Paylar539.247 494.731TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.238.417 7.631.340TOPLAM KAYNAKLAR11.532.870 11.240.591Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 4.459.517 6.228.710 2.054.963 3.171.856Satışların Maliyeti25 -3.952.677 -5.712.455 -1.799.325 -2.897.334TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)506.840 516.255 255.638 274.522BRÜT KAR (ZARAR)25 506.840 516.255 255.638 274.522Genel Yönetim Giderleri26 -120.121 -133.279 -57.861 -67.599Pazarlama Giderleri26 -206.109 -196.711 -95.104 -103.109Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 479.746 533.895 192.333 206.637Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -54.391 -123.921 -27.950 -63.307Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 -16.043 69.772 483 87.085ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)589.922 666.011 267.539 334.229Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 306.699 133.547 110.711 62.805Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -20.327 -3.351 -11.358 -1.182FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)876.294 796.207 366.892 395.852Finansman Gelirleri30 0 37.819 0 -13.339Finansman Giderleri30 -183.207 -319.240 -84.425 -158.428SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)693.087 514.786 282.467 224.085Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri32 -130.756 -85.683 -27.627 -9.781Dönem Vergi (Gideri) Geliri-149.971 -89.006 -60.505 -26.824Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19.215 3.323 32.878 17.043SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)562.331 429.103 254.840 214.304DÖNEM KARI (ZARARI)562.331 429.103 254.840 214.304Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-26.718 -22.586 -13.447 -7.363Ana Ortaklık Payları589.049 451.689 268.287 221.667Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 33 0,22600000 0,17300000 0,10300000 0,08500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI484.554 434.062Dönem Karı (Zararı)562.331 429.103Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)562.331 429.103Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-245.116 -73.422Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,14,15,16 155.418 147.797Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.133 14.987Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 6.048 7.308Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 2.269 1.519Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.816 6.160Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler37.399 68.204Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28,29 -62.640 -111.524Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler30 108.563 199.894Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri28 12.292 49.994Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri28 -20.816 -70.160Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-590.103 -286.425Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5.228 -31.920Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 16.043 -69.772Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler32 130.756 85.683Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-13.990 -1.976İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler220.898 40.276Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler387.992 109.097İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.968 -102İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)392.960 109.199Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-84 2.609İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-665 20.536İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)581 -17.927Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler79.909 -20.222Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-203.930 -78.538İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)218 -24İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-204.148 -78.514Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-397 -1.581Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.378 -163.548İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)22 -163.548İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.356 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-47.970 192.459Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-57.569 189.788Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)9.599 2.671Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları538.113 395.957Alınan Faiz53.347 115.048Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler23 -1.842 -3.017Vergi İadeleri (Ödemeleri)-105.562 -74.661Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)498 735YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-793.229 -786.912Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 31.720Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-7.267 0İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 15.933İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları4 -1.155 -21.198Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7 691.953 189.730Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-1.370.529 -920.539Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri46.534 7.750Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-151.435 -86.332Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.330 -3.976FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-428.814 -203.109İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-8.962 -4.993Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.794.414 9.361.383Kredilerden Nakit Girişleri1.699.840 9.301.828İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri94.574 59.555Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.068.227 -9.379.374Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.068.227 -9.379.374Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -48.742 -47.061Ödenen Temettüler-99.479 -260.995Ödenen Faiz-66.394 -39.684Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)68.576 167.615YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-737.489 -555.959Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi500.506 349.758NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-236.983 -206.201DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.276.758 3.809.364DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 3.039.775 3.603.163Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 -8.502 -892 414.530 -20 246.914 -416.991 3.633.096 6.661.678 340.213 7.001.891Transferler475.167 3.157.929 -3.633.096Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)45.060 3.539 451.689 500.288 -22.610 477.678Dönem Karı (Zararı)451.689 451.689 -22.586 429.103Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)45.060 3.539 48.599 -24 48.575Sermaye Arttırımı167.615 167.615Kar Payları-260.995 -260.995 -3.322 -264.317Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-4.993 -4.993 -4.993Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması3.685 3.685 -3.685 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler29.400 29.400 2.320 31.720Dönem Sonu Bakiyeler2.616.938 143.526 -7.073 35.159 -8.502 -892 459.590 3.519 722.081 2.513.028 451.689 6.929.063 480.531 7.409.594Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24 2.616.938 143.526 -7.073 35.159 -11.202 581 461.331 45.451 722.081 2.513.028 616.789 7.136.609 494.731 7.631.340Transferler72.739 544.050 -616.789Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)100.116 -10.896 589.049 678.269 -24.060 654.209Dönem Karı (Zararı)589.049 589.049 -26.718 562.331Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)100.116 -10.896 89.220 2.658 91.878Sermaye Arttırımı68.750 68.750Kar Payları-99.479 -99.479 -174 -99.653Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-8.962 -8.962 -8.962Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-7.267 -7.267 -7.267Dönem Sonu Bakiyeler24 2.616.938 143.526 -16.035 35.159 -11.202 581 561.447 34.555 794.820 2.950.332 589.049 7.699.170 539.247 8.238.417http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868870BIST