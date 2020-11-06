***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor
06.11.2020 22:11
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.412.003 427.929 849.672 -1.174
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
251.332 57.648 159.454 9.073
Yabancı Para Çevrim Farkları
299.990 33.756 197.216 -11.280
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
7 -61.144 30.631 -48.676 26.094
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.486 -6.739 10.914 -5.741
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12.486 -6.739 10.914 -5.741
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
251.332 57.648 159.454 9.073
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.663.335 485.577 1.009.126 7.899
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-12.092 -21.332 11.968 1.278
Ana Ortaklık Payları
1.675.427 506.909 997.158 6.621
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.770.702 3.278.832
Finansal Yatırımlar
7 2.265.823 1.177.726
Ticari Alacaklar
1.779.383 1.708.381
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
34 6.281 3.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.773.102 1.704.886
Diğer Alacaklar
31.978 25.153
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
34 664 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 31.314 25.153
Türev Araçlar
22 1.811 18.993
Stoklar
11 653.001 621.783
Canlı Varlıklar
12 2.153 13.167
Peşin Ödenmiş Giderler
21 87.900 67.006
Diğer Dönen Varlıklar
20 90.228 58.172
ARA TOPLAM
8.682.979 6.969.213
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
31 2.650 19.034
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.685.629 6.988.247
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 284.990 202.845
Ticari Alacaklar
34.214 26.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 34.214 26.083
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 233.002 128.557
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 1.398.263 1.357.167
Maddi Duran Varlıklar
14 1.409.727 1.102.314
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 274.650 236.915
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.108.317 663.874
Şerefiye
15 87.473 64.274
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 1.020.844 599.600
Peşin Ödenmiş Giderler
21 67.070 58.281
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 107.279 97.796
Diğer Duran Varlıklar
20 329.796 378.512
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.247.308 4.252.344
TOPLAM VARLIKLAR
13.932.937 11.240.591
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.745.674 1.741.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.745.674 1.741.010
Banka Kredileri
8 1.724.727 1.603.847
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 0 414
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 20.947 136.713
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 36
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
270.506 114.043
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.339 6.238
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8,34 6.339 6.238
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
264.167 107.805
Banka Kredileri
8 205.051 71.071
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 59.116 36.734
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 28 0
Ticari Borçlar
818.055 746.083
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
34 8.769 363
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 809.286 745.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23 24.247 19.267
Diğer Borçlar
183.380 126.831
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
34 22 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 183.358 126.831
Türev Araçlar
22 22.347 339
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
62.735 39.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 62.735 39.593
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 130.901 7.381
Kısa Vadeli Karşılıklar
35.876 30.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 20.651 20.395
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 15.225 10.083
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.169 6.090
ARA TOPLAM
3.300.918 2.831.115
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.300.918 2.831.115
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
928.212 596.455
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.296 18.906
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8,34 14.296 18.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
913.916 577.549
Banka Kredileri
8 767.380 407.133
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 146.536 170.416
Diğer Borçlar
8.868 1.923
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 8.868 1.923
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4 28.065 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.363 4.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 9.363 4.970
Uzun Vadeli Karşılıklar
52.719 44.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 51.487 42.930
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
1.232 1.531
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 229.064 128.885
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 1.442
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.256.291 778.136
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.557.209 3.609.251
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.518.499 7.136.609
Ödenmiş Sermaye
24 2.616.938 2.616.938
Sermaye Düzeltme Farkları
24 143.526 143.526
Geri Alınmış Paylar (-)
24 -16.035 -7.073
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
24 35.159 35.159
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.621 -10.621
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.202 -11.202
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -11.202 -11.202
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 581 581
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
757.797 506.782
Yabancı Para Çevrim Farkları
24 761.004 461.331
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-3.207 45.451
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
24 -3.207 45.451
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 794.820 722.081
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.772.503 2.513.028
Net Dönem Karı veya Zararı
1.424.412 616.789
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
857.229 494.731
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.375.728 7.631.340
TOPLAM KAYNAKLAR
13.932.937 11.240.591
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
25 7.597.921 9.750.419 3.138.404 3.521.709
Satışların Maliyeti
25 -6.708.159 -8.926.805 -2.755.482 -3.214.350
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
889.762 823.614 382.922 307.359
BRÜT KAR (ZARAR)
25 889.762 823.614 382.922 307.359
Genel Yönetim Giderleri
26 -187.695 -202.088 -67.574 -68.809
Pazarlama Giderleri
26 -299.616 -289.110 -93.507 -92.399
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 821.083 544.556 341.337 10.661
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -84.664 -161.138 -30.273 -37.217
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -30.670 73.386 -14.627 3.614
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.108.200 789.220 518.278 123.209
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 863.533 115.107 556.834 -18.440
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -23.889 -9.117 -3.562 -5.766
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.947.844 895.210 1.071.550 99.003
Finansman Gelirleri
30 3.172 8.221 3.172 -29.598
Finansman Giderleri
30 -266.205 -387.569 -82.998 -68.329
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.684.811 515.862 991.724 1.076
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
32 -272.808 -87.933 -142.052 -2.250
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-280.971 -91.302 -131.000 -2.296
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.163 3.369 -11.052 46
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.412.003 427.929 849.672 -1.174
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.412.003 427.929 849.672 -1.174
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-12.409 -21.308 14.309 1.278
Ana Ortaklık Payları
1.424.412 449.237 835.363 -2.452
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 0,54700000 0,17200000 0,32100000 -0,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
688.358 509.028
Dönem Karı (Zararı)
1.412.003 427.929
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.412.003 427.929
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-748.873 130.834
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,14,15,16 241.357 227.498
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.966 19.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 9.078 10.182
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.415 1.793
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8.473 7.856
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35.758 92.966
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28,29 -110.488 -169.752
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30 160.148 300.724
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
28 19.300 65.349
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
28 -33.202 -103.355
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.112.757 -206.920
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-87.344 -13.681
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 30.670 -73.386
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 272.808 87.933
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.647 -3.407
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
29 -131.684 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
94.361 -129.759
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
30.512 116.267
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.786 -5.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
33.298 122.173
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.753 -7.636
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-664 15.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.089 -23.397
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
15.758 38.214
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
60.202 -229.477
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.406 975
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
51.796 -230.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.236 -3.564
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.056 -157.944
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
52.034 -157.944
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.650 114.381
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-100.141 104.422
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
39.491 9.959
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
757.491 429.004
Alınan Faiz
97.565 173.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
23 -3.533 -4.228
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-163.700 -89.480
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
535 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.327.979 -834.259
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
26.372 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
4,31 156.937 16.156
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
3,4 -625.225 -21.198
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 758.446 348.517
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -1.482.321 -917.362
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.448 19.270
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-328.073 -126.785
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
100.437 -152.857
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
155.541 -318.200
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-8.962 -4.993
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.337.278 10.154.304
Kredilerden Nakit Girişleri
5.316.303 10.024.596
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
20.947 129.708
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8 28 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.981.630 -10.180.894
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.981.630 -10.180.894
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -83.153 -81.797
Ödenen Temettüler
-99.479 -260.995
Ödenen Faiz
-77.089 -111.440
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
68.576 167.615
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-484.080 -643.431
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
977.247 264.706
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
493.167 -378.725
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.276.758 3.809.364
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.769.925 3.430.639
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 0 -8.502 -892 414.530 -20 246.914 -416.991 3.633.096 6.661.678 340.213 7.001.891
Transferler
475.167 3.157.929 -3.633.096
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33.780 23.892 449.237 506.909 -21.332 485.577
Dönem Karı (Zararı)
449.237 449.237 -21.308 427.929
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
33.780 23.892 57.672 -24 57.648
Sermaye Arttırımı
167.615 167.615
Kar Payları
-260.995 -260.995 -3.322 -264.317
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.993 -4.993 -4.993
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
3.685 3.685 -3.685 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
29.400 29.400 2.320 31.720
Dönem Sonu Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -7.073 35.159 0 -8.502 -892 448.310 23.872 722.081 2.513.028 449.237 6.935.684 481.809 7.417.493
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -7.073 35.159 -11.202 581 461.331 45.451 722.081 2.513.028 616.789 7.136.609 494.731 7.631.340
Transferler
72.739 544.050 -616.789
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
299.673 -48.658 1.424.412 1.675.427 -12.092 1.663.335
Dönem Karı (Zararı)
1.424.412 1.424.412 -12.409 1.412.003
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
299.673 -48.658 251.015 317 251.332
Sermaye Arttırımı
68.750 68.750
Kar Payları
-99.479 -99.479 -174 -99.653
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-8.962 -8.962 -8.962
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-211.468 -211.468 306.014 94.546
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
26.372 26.372 26.372
Dönem Sonu Bakiyeler
24 2.616.938 143.526 -16.035 35.159 -11.202 581 761.004 -3.207 794.820 2.772.503 1.424.412 8.518.499 857.229 9.375.728
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886951
BIST