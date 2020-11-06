***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.412.003 427.929 849.672 -1.174DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar251.332 57.648 159.454 9.073Yabancı Para Çevrim Farkları299.990 33.756 197.216 -11.280Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)7 -61.144 30.631 -48.676 26.094Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12.486 -6.739 10.914 -5.741Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi12.486 -6.739 10.914 -5.741Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)251.332 57.648 159.454 9.073TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.663.335 485.577 1.009.126 7.899Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-12.092 -21.332 11.968 1.278Ana Ortaklık Payları1.675.427 506.909 997.158 6.621Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 3.770.702 3.278.832Finansal Yatırımlar7 2.265.823 1.177.726Ticari Alacaklar1.779.383 1.708.381İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar34 6.281 3.495İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 1.773.102 1.704.886Diğer Alacaklar31.978 25.153İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar34 664 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 31.314 25.153Türev Araçlar22 1.811 18.993Stoklar11 653.001 621.783Canlı Varlıklar12 2.153 13.167Peşin Ödenmiş Giderler21 87.900 67.006Diğer Dönen Varlıklar20 90.228 58.172ARA TOPLAM8.682.979 6.969.213Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar31 2.650 19.034TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.685.629 6.988.247DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 284.990 202.845Ticari Alacaklar34.214 26.083İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 34.214 26.083Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 233.002 128.557Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.398.263 1.357.167Maddi Duran Varlıklar14 1.409.727 1.102.314Kullanım Hakkı Varlıkları16 274.650 236.915Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.108.317 663.874Şerefiye15 87.473 64.274Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 1.020.844 599.600Peşin Ödenmiş Giderler21 67.070 58.281Ertelenmiş Vergi Varlığı32 107.279 97.796Diğer Duran Varlıklar20 329.796 378.512TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.247.308 4.252.344TOPLAM VARLIKLAR13.932.937 11.240.591KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.745.674 1.741.010İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.745.674 1.741.010Banka Kredileri8 1.724.727 1.603.847Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 0 414İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 20.947 136.713Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 0 36Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları270.506 114.043İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.339 6.238Kiralama İşlemlerinden Borçlar8,34 6.339 6.238İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları264.167 107.805Banka Kredileri8 205.051 71.071Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 59.116 36.734Diğer Finansal Yükümlülükler8 28 0Ticari Borçlar818.055 746.083İlişkili Taraflara Ticari Borçlar34 8.769 363İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 809.286 745.720Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar23 24.247 19.267Diğer Borçlar183.380 126.831İlişkili Taraflara Diğer Borçlar34 22 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 183.358 126.831Türev Araçlar22 22.347 339Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)62.735 39.593İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 62.735 39.593Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü32 130.901 7.381Kısa Vadeli Karşılıklar35.876 30.478Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar23 20.651 20.395Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 15.225 10.083Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.169 6.090ARA TOPLAM3.300.918 2.831.115TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.300.918 2.831.115UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar928.212 596.455İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14.296 18.906Kiralama İşlemlerinden Borçlar8,34 14.296 18.906İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar913.916 577.549Banka Kredileri8 767.380 407.133Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 146.536 170.416Diğer Borçlar8.868 1.923İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 8.868 1.923Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler4 28.065 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.363 4.970İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 9.363 4.970Uzun Vadeli Karşılıklar52.719 44.461Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 51.487 42.930Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar1.232 1.531Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü32 229.064 128.885Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 1.442TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.256.291 778.136TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.557.209 3.609.251ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.518.499 7.136.609Ödenmiş Sermaye24 2.616.938 2.616.938Sermaye Düzeltme Farkları24 143.526 143.526Geri Alınmış Paylar (-)24 -16.035 -7.073Paylara İlişkin Primler (İskontolar)24 35.159 35.159Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-10.621 -10.621Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.202 -11.202Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -11.202 -11.202Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar4 581 581Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)757.797 506.782Yabancı Para Çevrim Farkları24 761.004 461.331Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-3.207 45.451Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)24 -3.207 45.451Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 794.820 722.081Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.772.503 2.513.028Net Dönem Karı veya Zararı1.424.412 616.789Kontrol Gücü Olmayan Paylar857.229 494.731TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.375.728 7.631.340TOPLAM KAYNAKLAR13.932.937 11.240.591Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 7.597.921 9.750.419 3.138.404 3.521.709Satışların Maliyeti25 -6.708.159 -8.926.805 -2.755.482 -3.214.350TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)889.762 823.614 382.922 307.359BRÜT KAR (ZARAR)25 889.762 823.614 382.922 307.359Genel Yönetim Giderleri26 -187.695 -202.088 -67.574 -68.809Pazarlama Giderleri26 -299.616 -289.110 -93.507 -92.399Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 821.083 544.556 341.337 10.661Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -84.664 -161.138 -30.273 -37.217Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 -30.670 73.386 -14.627 3.614ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.108.200 789.220 518.278 123.209Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 863.533 115.107 556.834 -18.440Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -23.889 -9.117 -3.562 -5.766FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.947.844 895.210 1.071.550 99.003Finansman Gelirleri30 3.172 8.221 3.172 -29.598Finansman Giderleri30 -266.205 -387.569 -82.998 -68.329SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.684.811 515.862 991.724 1.076Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri32 -272.808 -87.933 -142.052 -2.250Dönem Vergi (Gideri) Geliri-280.971 -91.302 -131.000 -2.296Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri8.163 3.369 -11.052 46SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.412.003 427.929 849.672 -1.174DÖNEM KARI (ZARARI)1.412.003 427.929 849.672 -1.174Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-12.409 -21.308 14.309 1.278Ana Ortaklık Payları1.424.412 449.237 835.363 -2.452Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 0,54700000 0,17200000 0,32100000 -0,00100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI688.358 509.028Dönem Karı (Zararı)1.412.003 427.929Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.412.003 427.929Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-748.873 130.834Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,14,15,16 241.357 227.498Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19.966 19.831Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 9.078 10.182Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 2.415 1.793Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler8.473 7.856Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler35.758 92.966Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28,29 -110.488 -169.752Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler30 160.148 300.724Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri28 19.300 65.349Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri28 -33.202 -103.355Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.112.757 -206.920Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-87.344 -13.681Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4 30.670 -73.386Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler32 272.808 87.933Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-17.647 -3.407Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler29 -131.684 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler94.361 -129.759Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler30.512 116.267İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.786 -5.906İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)33.298 122.173Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.753 -7.636İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-664 15.761İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.089 -23.397Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler15.758 38.214Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler60.202 -229.477İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8.406 975İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)51.796 -230.452Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.236 -3.564Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler52.056 -157.944İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)22 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)52.034 -157.944İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-60.650 114.381Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-100.141 104.422Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)39.491 9.959Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları757.491 429.004Alınan Faiz97.565 173.732Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler23 -3.533 -4.228Vergi İadeleri (Ödemeleri)-163.700 -89.480Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)535 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.327.979 -834.259Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri26.372 0İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri4,31 156.937 16.156İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları3,4 -625.225 -21.198Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri7 758.446 348.517Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları7 -1.482.321 -917.362Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri65.448 19.270Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-328.073 -126.785Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)100.437 -152.857FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI155.541 -318.200İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-8.962 -4.993Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.337.278 10.154.304Kredilerden Nakit Girişleri5.316.303 10.024.596İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri20.947 129.708Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri8 28 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.981.630 -10.180.894Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.981.630 -10.180.894Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -83.153 -81.797Ödenen Temettüler-99.479 -260.995Ödenen Faiz-77.089 -111.440Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)68.576 167.615YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-484.080 -643.431Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi977.247 264.706NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)493.167 -378.725DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.276.758 3.809.364DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.769.925 3.430.639Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24 2.616.938 143.526 -2.080 35.159 0 -8.502 -892 414.530 -20 246.914 -416.991 3.633.096 6.661.678 340.213 7.001.891Transferler475.167 3.157.929 -3.633.096Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33.780 23.892 449.237 506.909 -21.332 485.577Dönem Karı (Zararı)449.237 449.237 -21.308 427.929Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)33.780 23.892 57.672 -24 57.648Sermaye Arttırımı167.615 167.615Kar Payları-260.995 -260.995 -3.322 -264.317Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-4.993 -4.993 -4.993Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması3.685 3.685 -3.685 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler29.400 29.400 2.320 31.720Dönem Sonu Bakiyeler24 2.616.938 143.526 -7.073 35.159 0 -8.502 -892 448.310 23.872 722.081 2.513.028 449.237 6.935.684 481.809 7.417.493Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24 2.616.938 143.526 -7.073 35.159 -11.202 581 461.331 45.451 722.081 2.513.028 616.789 7.136.609 494.731 7.631.340Transferler72.739 544.050 -616.789Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)299.673 -48.658 1.424.412 1.675.427 -12.092 1.663.335Dönem Karı (Zararı)1.424.412 1.424.412 -12.409 1.412.003Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)299.673 -48.658 251.015 317 251.332Sermaye Arttırımı68.750 68.750Kar Payları-99.479 -99.479 -174 -99.653Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-8.962 -8.962 -8.962Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-211.468 -211.468 306.014 94.546Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler26.372 26.372 26.372Dönem Sonu Bakiyeler24 2.616.938 143.526 -16.035 35.159 -11.202 581 761.004 -3.207 794.820 2.772.503 1.424.412 8.518.499 857.229 9.375.728http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886951BIST