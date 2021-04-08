***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Olağan Genel Kurul SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 01.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.04.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)DOHOL, TRADOHOL91Q8 Peşin 0,0687826 6,87826 15 0,0584652 5,84652Nakit Kar Payı Ödeme Zaman AralığıNakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)30.04.2021 30.04.2021Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)DOHOL, TRADOHOL91Q8 0 0Ek AçıklamalarTürk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarakSPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre "Ertelenmiş Vergi Geliri", "Dönem Vergi Gideri" ve "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 1.390.240.000,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 40.464.707,57-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe", 34.247.798,44-Türk Lirası tutarında "İştirak Hissesi Satış Karı", 84.000.000,-Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" ve 8.961.409,72-Türk Lirası tutarında "Geri Alınan Paylar Kapsamında Ayrılan Yedek Akçe" düşüldükten ve 2020 yılında yapılan 14.953.779,28-Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 1.237.519.863,55-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları ("Yasal Muhasebe Kayıtları")'na göre ise 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap döneminde, 927.541.949,77 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 40.464.707,57-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe", 34.247.798,44-Türk Lirası tutarında "İştirak Hissesi Satış Karı", 84.000.000,-Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" ve 8.961.409,72-Türk Lirası tutarında "Geri Alınan Paylar Kapsamında Ayrılan Yedek Akçe" düşüldükten sonra 759.868.034,04-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu,görülerek,Kar dağıtımında 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'nın esas alınması,Bu çerçevede, TTK'nın 519'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılmasına gerek olmadığı anlaşılmakta, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %6,87826'sı, net %5,84652'si oranında olmak üzere, toplam 180.000.000,-Türk Lirası ("brüt"), 153.000.000,-Türk Lirası ("net") tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 30 Nisan 2021 tarihinde başlanması,SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra, 1.042.566.084,27-Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına alınması, Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra, 579.868.034,04-Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Olağanüstü Yedekler" hesabına alınması,hususları birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve elektronik ortamda 34.968,052 adet red oyuna karşılık toplam 1.918.656.888,611862 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile aynen kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 DOHOL 31.12.2020 Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUDOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.616.938.2882. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 214.944.355,4Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.731.970.000 1.096.518.409,034. Vergiler ( - ) -287.889.000 -168.976.459,265. Net Dönem Kârı 1.390.240.000 927.541.949,776. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -167.673.915,73 -167.673.915,738. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.222.566.084,27 759.868.034,04Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 1.222.566.084,27 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 14.953.779,28 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.237.519.863,55 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 180.000.000 0* Nakit 180.000.000 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 153.000.000 0 12,36 0,06 5,84652TOPLAM 153.000.000 0 12,36 0,06 5,84652Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(2) Enflasyon Farkları ilave edilmemiştir.(3) Dönem Karı'nın içinde Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar yer almaktadır.(4)Dönem Vergi Gideri ve Ertelenmiş Vergi Geliri toplamından oluşmaktadır.(7) Vergi Usul Kanunun 325'inci maddesinin (a) bendi uyarınca 84.000.000,-Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" ayrılmıştır. Bu tutar, yukarıdaki "Kar Dağıtım Tablosu'nda ayrı bir giriş satırı bulunmaması sebebiyle zaruri olarak "Genel Kanuni Yedek Akçe'nin içinde gösterilmiştir. Ayrıca 8.961.409,72-Türk Lirası geri alınan paylar kapsamında ayrılan yedek akçe ve 34.247.798,44-Türk Lirası "İştirak Hissesi Satış Karı" yukarıdaki "Kar Dağıtım Tablosu'nda ayrı bir giriş satırı bulunmaması sebebiyle zaruri olarak "Genel Kanuni Yedek Akçe'nin içinde gösterilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan Kar Dağıtım Tablosu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925201BIST