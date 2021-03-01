***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı128 kurumsal yatırımcı ile toplantı (fiziksel ve online) ve telekonferans gerçekleştirilmiştir. 95 bireysel yatırımcıya telefon aracılığıyla bilgi verilmiştir. 43 aracı kurum analisti/portföy yönetim şirketi yöneticisine telefon aracılığıyla bilgi verilmiştir. Yatırımcı ilişkileri mail adresine hisse ve şirket performansı ile ilgili olarak gelen toplam 24 e-posta cevaplanmıştır.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıDönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi bulunmamaktadır.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıŞirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Toplantıları bölümünde yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822321 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832884Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıGenel kurul toplantısıyla ilgili belgeler Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak sunulmaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıŞirket'in bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıİlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9'da yer alan sınırların altında kalmaktadır. (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868436)Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler ilgili maddede belirtilen sınırların altında kalmaktadır.Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıŞirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/Bağış ve Yardım Politikası bölümünde yer almaktadır.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748913Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıŞirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 19'ncu maddesinde düzenlenmektedir.Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi27 Mart 2020 tarihinde yapılan ve 2019 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda toplantı nisabı %77,29 olurken, Şirket sermayesini temsil eden 2.616.938.288 adet paydan, 2.022.680.304,61 adedi toplantıda temsil edilmiştir. Toplantı nisabında belirtilen pay sahipleri dışında genel kurul toplantısına, bazı yönetim kurulu üyeleri, çalışanlar , Kurumsal Yönetim Derecelendirme Şirketi yetkilileri ve bağımsız denetim kuruluşu yetkilisi katılmış ancak diğer menfaat sahipleri katılmayı tercih etmemiştir.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıOyda imtiyaz bulunmamaktadır.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 49,661.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmedi.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıŞirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/Kar Dağıtım Politikası bölümünde yer almaktadır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniKar dağıtımı yapılmıştır. (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822321)Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıKar dağıtımı yapılmıştır. (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832884)Bildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı27/03/2020 0 % 77,29 % 0,001 % 77,289 Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Toplantıları/ Toplantı Tutanağı Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Toplantıları/ Genel Kurul Sonrasında Cevaplanan Hissedar Soruları Madde 16 78 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832884İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesinin görevlerini de üstlenmiştir.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır.Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesinin görevlerini de üstlenmiştir.4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıŞirket'in Faaliyet Raporu'nun /Finansal performans bölümünde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıŞirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/Ücret Politikası bölümünde yer almaktadır.Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıŞirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümünde yer almaktadır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 4 5Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 100 % 67 4 5Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 80 % 60 6 6İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi23.12.2020Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiÇağlar Göğüş (Murahhas Üye)İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıDenetim ve Risk Yönetimi Grup Başkanlığı iç kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesinde yönlendirici olmaktadır. Dönem içerisinde "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ile 6 toplantı organize edilmiştir. İhtiyaç olduğunda Denetimden Sorumlu Komite toplantılarına da katılım sağlamaktadır.Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıŞirket'in Faaliyet Raporu'nun /Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler/ şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü bölümünde yer almaktadır.Yönetim kurulu başkanının adıYaşar Begümhan Doğan Faralyalıİcra başkanı / genel müdürün adıÇağlar Göğüş (İcra Kurulu Başkanı)Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı aynı kişi değildir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu Üyeleri'nin görevleri esnasındaki kusurları neticesinde sebep olabilecekleri zarar Şirket tarafından sigorta ettirilmiştir. Bu bedel Şirket sermayesinin %25 ini aşmamaktadır. Sigortanın kapsamına Şirket ve Şirket'in bağlı ortaklıklarına atanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler de dahil edilmiş olup, bu dönem için teminat tutarı 7,5 milyon Avro'dur.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYoktur.Kadın üyelerin sayısı ve oranıŞirket Yönetim Kurulu 4 kadın üye ile temsil edilmektedir. Kadın üye oranı 4/11'dir.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıYaşar Begümhan Doğan Faralyalı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 19/07/2011 - - - Evet (Yes)Hanzade Vasfiye Doğan Boyner İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/08/2004 - - - Evet (Yes)Arzuhan Yalçındağ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/08/1997 - - - Evet (Yes)Vuslat Sabancı İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/08/2004 - - - Evet (Yes)Agah Uğur İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 20/03/2019 - - Evet (Yes) Evet (Yes)Çağlar Göğüş İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 12/12/2018 - - - Evet (Yes)Ahmet Toksoy İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 20/03/2019 - - - Evet (Yes)Ahmet Vural Akışık İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 31/03/2015 Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Hacı Ahmet Kılıçoğlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 31/03/2016 Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Hüseyin Faik Açıkalın İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 30/03/2018 Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Ali Aydın Pandır İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 06/01/2021 Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıŞirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/Tazminat Politikası bölümünde yer almaktadır.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıYıl içerisinde Şirket aleyhine kesinleşen 4 adet yargı kararı bulunmaktadır.İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıDenetim ve Risk Yönetimi Grup Başkanı Denetimden Sorumlu KomiteŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri(216) 556 90 00 iletişim bilgisinden Denetim ve Risk Yönetim Başkanlığına ulaşılabilir.3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıŞirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/İnsan Hakları Politikası bölümünde yer almaktadır. Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası bölümünde yer almaktadır.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıYoktur.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulu öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiŞirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası bölümünde yer almaktadır.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiŞirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/İnsan Hakları Politikası bölümünde yer almaktadır. Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası bölümünde yer almaktadır.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıŞirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Etik İlke ve Davranış Kuralları bölümünde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerKurumsal sosyal sorumluluk raporu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr). /Sürdürülebilirlik/Kurumsal Sosyal Sorumluluk bölümünde yer almaktadır. Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Sürdürülebilirlik bölümünde yer almaktadır.İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerŞirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası bölümünde yer almaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıŞirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim bölümlerinde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümŞirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe/İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıŞirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır.c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu bölümünde yer almaktadır.ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket'in Faaliyet Raporu'nun /Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler/ Grup aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları bölümünde yer almaktadır.e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket denetim, derecelendirme, danışmanlık vb. aldığı tüm hizmetlerde, ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallara uyuma azami özen gösterilir. Bunun aksine tavır ve davranışların sürdürülebilir olmadığı değerlendirilir. İnsan Kaynakları Politikası dahilinde, ancak bu şartları sağlayan personelin istihdamı tercih edilir.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket'in sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket'in Faaliyet Raporu'nun /Sürdürülebilirlik bölümünde yer almaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 94Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıEvet (Yes)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuYönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıŞirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme/Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 15 bölümünde yer almaktadır.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıŞirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri bölümünde yer almaktadır.Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıŞirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Komiteler bölümünde yer almaktadır.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Hüseyin Faik Açıkalın Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Hacı Ahmet Kılıçoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ali Aydın Pandır Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Hacı Ahmet Kılıçoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Murat Doğu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Hüseyin Faik Açıkalın Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Hacı Ahmet Kılıçoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ali Aydın Pandır Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ahmet Toksoy Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Bora Yalınay Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914058BIST