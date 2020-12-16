***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.11.2014, 12.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi23/10/2014Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi19/11/2014Davanın KonusuTTK 191/1'e göre dönüşüm oranı ve ayrılma hakkı kullanım fiyatının gerçeğe uygun ve adil bir şekilde tespiti ve tahsili.Karşı Taraf(lar)İzzettin Aygül, Ali ÇalışkanDavanın TutarıYoktur.Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/43 EsasDavanın Duruşma Tarihi15/12/2020Alınan KararTüm aktif ve pasifin bir bütün halinde "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşen ve tasfiyesiz infisah etmek suretiyle sonra eren Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin, 06.08.2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Gündem'in 5'inci maddesinde görüşülerek onaylanan birleşme kararı ile ilgili olarak görülmekte olan tazminat davasının 15/12/2020 tarihinde görülen duruşmasında önemli bir gelişme olmamış ve bir sonraki duruşma 25/05/2021 tarihine ertelenmiştir.Bir Sonraki Duruşma Tarihi25/05/2021Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıYoktur.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiYoktur.AçıklamalarKonuya ilişkin olarak, ilgili mevzuat kapsamında kamuya açıklanması gereken gelişmeler olduğu takdirde, ayrıca açıklama yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893500BIST