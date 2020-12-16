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***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

16.12.2020 18:12



***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2014, 12.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
23/10/2014
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
19/11/2014
Davanın Konusu
TTK 191/1'e göre dönüşüm oranı ve ayrılma hakkı kullanım fiyatının gerçeğe uygun ve adil bir şekilde tespiti ve tahsili.
Karşı Taraf(lar)
İzzettin Aygül, Ali Çalışkan
Davanın Tutarı
Yoktur.
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/43 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
15/12/2020
Alınan Karar
Tüm aktif ve pasifin bir bütün halinde "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşen ve tasfiyesiz infisah etmek suretiyle sonra eren Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin, 06.08.2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Gündem'in 5'inci maddesinde görüşülerek onaylanan birleşme kararı ile ilgili olarak görülmekte olan tazminat davasının 15/12/2020 tarihinde görülen duruşmasında önemli bir gelişme olmamış ve bir sonraki duruşma 25/05/2021 tarihine ertelenmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
25/05/2021
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar

Konuya ilişkin olarak, ilgili mevzuat kapsamında kamuya açıklanması gereken gelişmeler olduğu takdirde, ayrıca açıklama yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893500


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