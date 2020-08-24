***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 24.08.2020 tarihli (bugün) toplantısındaSermayesine %75 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Öncü Girişim")'nin 20.07.2020 tarih ve 2020/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 200.000.000,-Türk Lirası çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 320.000.000,-Türk Lirası'na artırılmasında yeni pay alma hakkımızın tamamen kullanılmasına, bu çerçevede nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 90.000.000,-Türk Lirası olarak belirlenmesine karar verilmiştir.Gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben gerçekleştirilecek mezkur sermaye artırımından sağlanacak fon, 27.07.2020 tarihinde KAP'ta açıklandığı üzere "kapanış" koşullarının sağlanması ile birlikte Öncü Girişim tarafından Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin satın ve devir alınmasında kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870928BIST