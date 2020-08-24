***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2020 18:18
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 24.08.2020 tarihli (bugün) toplantısında
Sermayesine %75 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Öncü Girişim")'nin 20.07.2020 tarih ve 2020/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 200.000.000,-Türk Lirası çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 320.000.000,-Türk Lirası'na artırılmasında yeni pay alma hakkımızın tamamen kullanılmasına, bu çerçevede nakdi sermaye artırımına katılım tutarımızın 90.000.000,-Türk Lirası olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben gerçekleştirilecek mezkur sermaye artırımından sağlanacak fon, 27.07.2020 tarihinde KAP'ta açıklandığı üzere "kapanış" koşullarının sağlanması ile birlikte Öncü Girişim tarafından Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin satın ve devir alınmasında kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870928
BIST
18:051.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,44
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.106
18:057,3745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0383
|Açılış
|: 7,4160
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3835
En Düşük
7,2756
18:058,7116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0727
|Açılış
|: 8,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7419
En Düşük
8,5516
18:05458,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,28
|Açılış
|: 458,10
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
465,09
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,40
|371.666.694
|% 10,00
|
|BFREN
|843,80
|23.892.161
|% 10,00
|
|EMKEL
|3,30
|9.548.196
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|4.246.554
|% 10,00
|
|PKENT
|715,00
|728.659
|% 10,00
|
|ORMA
|8,55
|486.320
|% -10,00
|
|ALKA
|13,72
|49.605.525
|% -6,79
|
|BURCE
|23,00
|2.973.141
|% -6,20
|
|SAYAS
|5,17
|7.804.247
|% -5,66
|
|GARFA
|11,63
|63.909.208
|% -5,60
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|TUPRS
|84,30
|1.632.384.095
|% 1,69
|
|GARAN
|6,96
|713.605.655
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|PETKM
|4,14
|3.328.562.705
|% -1,19
|
|EKGYO
|1,93
|655.875.527
|% -1,03
|
|GUSGR
|6,44
|1.638.034.169
|% 6,80
|
|GSRAY
|2,92
|564.685.295
|% 9,77
|
|ZOREN
|2,53
|496.922.829
|% -3,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3713
|7,3745
|% 0,52
|
|Euro
|8,6942
|8,7116
|% 0,84
|
|Sterlin
|9,6140
|9,6622
|% 0,41
|
|Frank
|8,0640
|8,1126
|% 0,62
|
|Riyal
|1,9610
|1,9709
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-12,31
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,62
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.113
|-22,00
|
|Tam
|3.052
|3.129
|11,44
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|5,53
|
|Çeyrek
|740
|757
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,44
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,02
|
|B. Petrol
|45,38
|45,38
|0,45
|