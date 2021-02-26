***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımızdan Galata Wind Enerji A.Ş.'nin, halka açılma çalışmaları kapsamında, Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyumunun sağlanmasını teminen yapmış olduğu Esas Sözleşme tadil başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.02.2021 tarih (bugün) ve E-29833736-110.03.03-2450 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913350BIST