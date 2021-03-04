***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, 04.03.2021 tarihli (bugün) toplantısındaDoğrudan bağlı ortaklığımız Galata Wind Enerji A.Ş.'nin tamamı ödenmiş toplam 534.791.457,65 Türk Lirası sermayesini temsil eden tamamı nama yazılı ve 1 Kuruş itibari değerdeki toplam 53.479.145.765 adet paylarından, toplam sermayesinin %25'ine karşılık gelen 13.369.787.000 adet paylarının halka arz edilmesine, ayrıca buna ilave olarak "ek satış" hakkı kullanımı kapsamında Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %5'ini temsil eden 2.673.957.000 adet paylarına "ek satış" imkanı tanınmak suretiyle bu payların da halka arza konu edilebilmesine ve bu itibarla ek satış hakkı kullanımı dahil, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %30'unu temsil eden 16.043.744.000 adet paylarının halka arz edilmesine karar vermiştir.Galata Wind Enerji A.Ş. paylarının Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınması ve halka arza onay verilmesi talebiyle 04.03.2021 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Bu kapsamda gerekli izinlerin alınması amacıyla ayrıca Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. başvuruları da yapılmaktadır.Faaliyet sonuçları konsolide finansal tablolarımızda "Elektrik Üretimi ve Ticareti" bölümünde sunulan Galata Wind Enerji A.Ş., yeşil ve yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi yapmaktadır. Toplam 269 MW kurulu güce sahip, 3 adet Rüzgar Enerjisi Santrali ("RES") ve 2 adet Güneş Enerjisi Santrali ("GES") bulunmaktadır. Galata Wind Enerji A.Ş., 2021 yılında, bir yandan yenilenebilir enerji kaynakları tarafında yeni projeler ile yurt içinde ve yurt dışında büyümeyi hedeflemekte, bir yandan da dağıtık ve alternatif enerji teknolojilerine yönelerek katma değeri yüksek alanlarda yeni iş alanları yaratmayı planlamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915100BIST