***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDoğrudan bağlı ortaklığımız Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu, 15.09.2021 tarihli (bugün) Kararı ile sigortacılık alanında faaliyet göstermek üzere Doğan Trend Sigorta A.Ş.'nin 120.000.000,-TL sermaye ile kuruluşuna teşebbüs edilmesine onay vermiştir.Doğan Trend Sigorta A.Ş., gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben faaliyete geçecektir.Kuruluşuna teşebbüs edilen Doğan Trend Sigorta A.Ş.'nin sigortacılık faaliyetlerini, dijital bir e-ticaret platformu üzerinden, teknolojinin sağladığı tüm imkanlar da kullanılmak suretiyle, acenteleri ve iş ortaklıklarıyla birlikte yeni ekonomi trendlerine uygun bir şekilde gerçekleştirmesi hedeflenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964011BIST