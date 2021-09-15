***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2021 18:58
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Doğrudan bağlı ortaklığımız Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu, 15.09.2021 tarihli (bugün) Kararı ile sigortacılık alanında faaliyet göstermek üzere Doğan Trend Sigorta A.Ş.'nin 120.000.000,-TL sermaye ile kuruluşuna teşebbüs edilmesine onay vermiştir.
Doğan Trend Sigorta A.Ş., gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben faaliyete geçecektir.
Kuruluşuna teşebbüs edilen Doğan Trend Sigorta A.Ş.'nin sigortacılık faaliyetlerini, dijital bir e-ticaret platformu üzerinden, teknolojinin sağladığı tüm imkanlar da kullanılmak suretiyle, acenteleri ve iş ortaklıklarıyla birlikte yeni ekonomi trendlerine uygun bir şekilde gerçekleştirmesi hedeflenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964011
BIST
18:051.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,46
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.420
18:058,4399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0083
|Açılış
|: 8,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4156
18:059,9712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0044
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0097
En Düşük
9,9512
18:05486,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,23
|Açılış
|: 486,24
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
485,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARYE
|16,50
|20.833.021
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,27
|23.026.500
|% 10,00
|
|YEOTK
|47,12
|485.079.125
|% 9,99
|
|YUNSA
|13,23
|23.383.726
|% 9,98
|
|BIOEN
|35,08
|400.064.202
|% 9,97
|
|KTSKR
|70,10
|2.396.579
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|65.555.436
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|109.532.005
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,85
|1.109.324
|% -9,86
|
|TGSAS
|15,79
|9.964.654
|% -8,83
|
|ORCAY
|19,50
|661.199.527
|% 2,31
|
|YEOTK
|47,12
|485.079.125
|% 9,99
|
|KOZAL
|98,75
|413.091.036
|% -1,64
|
|BIOEN
|35,08
|400.064.202
|% 9,97
|
|GESAN
|24,66
|223.240.896
|% 3,44
|
|MRGYO
|1,12
|162.265.649
|% -3,45
|
|ODAS
|1,44
|179.876.656
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,83
|178.724.713
|% -1,08
|
|PEKGY
|1,00
|56.984.820
|% 0,00
|
|ORCAY
|19,50
|661.199.527
|% 2,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4333
|8,4399
|% 0,10
|
|Euro
|9,9647
|9,9712
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,6312
|11,6895
|% 0,17
|
|Frank
|9,1324
|9,1874
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2406
|2,2518
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|-11,06
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,51
|75,51
|1,91
|