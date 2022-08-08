***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 06.07.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 200.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 24.01.2023Vade (Gün Sayısı) 169Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 15,2794Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 33Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 35,95Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDHOL12313Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 05.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 08.08.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 08.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000İhraç Fiyatı 0,86746Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.01.2023Kayıt Tarihi 23.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.01.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 200.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş AAA (tr) - Ulusal Uzun Vadeli Notu 27.07.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz 08.08.2022 (bugün) tarihinde 200.000.000 TL nominal değerde 169 gün vadeli, iskontolu finansman bonosu ihraç işlemi gerçekleştirmiştir. 1 TL itibari değerli finansman bonosu ihraç fiyatı 0,86746 TL dir. Söz konusu ihraçta Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yanı sıra D Yatırım Bankası A.Ş.'den de aracılık hizmeti alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053200BIST