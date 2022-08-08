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***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.08.2022 19:56
***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildiri


***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 06.07.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 169
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 15,2794
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 33
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 35,95
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDHOL12313
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 05.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.08.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 08.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 0,86746
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.01.2023
Kayıt Tarihi 23.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 200.000.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş AAA (tr) - Ulusal Uzun Vadeli Notu 27.07.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 08.08.2022 (bugün) tarihinde 200.000.000 TL nominal değerde 169 gün vadeli, iskontolu finansman bonosu ihraç işlemi gerçekleştirmiştir. 1 TL itibari değerli finansman bonosu ihraç fiyatı 0,86746 TL dir. Söz konusu ihraçta Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yanı sıra D Yatırım Bankası A.Ş.'den de aracılık hizmeti alınmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053200


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Cumhuriyet 6.906 7.010 30,00  
Tam 6.914 6.995 8,00  
Yarım 3.369 3.420 4,00  
Çeyrek 1.690 1.709 2,00  
Gümüş.Ons 20,51 20,54 -0,14  
Gümüş Gr. 11,79 11,80 -0,13  
B. Petrol 96,46 96,46 -0,19  
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