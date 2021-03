***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİM 372.600.000,00 124.200.000,00 TRY 33,33 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSÇELİK HALAT VE TEL SAN. A.Ş. ÇELİK HALAT VE TEL ÜRETİMİ 41.500.000,00 28.980.815,63 TRY 69,83 BAĞLI ORTAKLIKDORUK FİNANSMAN A.Ş. FİNANSMAN 30.000.000,00 29.100.000,00 TRY 97,00 BAĞLI ORTAKLIKDHI INVESTMENT BV HOLDİNG ŞİRKETİ 257.428.420,00 257.428.420,00 EUR 100,00 BAĞLI ORTAKLIKDİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İM. VE TEK. A.Ş. OTO YEDEK PARÇA ÜRETİMİ 23.350.965,28 17.912.854,49 TRY 76,71 BAĞLI ORTAKLIKDOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZ. A.Ş. DERGİ 19.559.175,00 7.848.920,00 TRY 40,13 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSDOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş. İTHALAT-İHRACAT 12.432.793,63 12.432.793,63 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKDORUK FAKTORİNG A.Ş. FAKTORİNG 60.000.000,00 59.999.454,00 TRY 99,99 BAĞLI ORTAKLIKKELKİT DOĞAN BESİ İŞLETMELERİ A.Ş. HAYVANCILIK 57.500.000,00 57.500.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKDOĞAN VE EGMONT YAY. VE YAP. A.Ş. YAYINCILIK 17.550.000,00 8.775.000,00 TRY 50,00 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSMİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜR. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş TİCARET 208.000.000,00 171.161.612,44 TRY 82,29 BAĞLI ORTAKLIKMİLTA TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. TURİZM 1.300.000,00 1.300.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YATIRIM 500.000.000,00 375.000.000,00 TRY 75,00 BAĞLI ORTAKLIKULTRA KABLOLU TV A.Ş. KABLOLU TV 19.724.000,00 9.862.000,00 TRY 50,00 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSDOĞAN TREND OTOMOTİV TİCARET HİZMET VE TEKNOLOJİ A.Ş. MOTORLU TAŞIT TİCARETİ 83.000.000,00 83.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKNETA YÖNETİM DANIŞMANLIK HAVACILIK HİZMETLERİ A.Ş. HAVA YOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI 103.000.000,00 103.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKMARLİN OTELCİLİK VE TURİZM A.Ş. OTEL VB. KONAKLAMA FAALİYETLERİ 41.000.000,00 41.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKDEĞER MERKEZİ HİZMETLER VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI A.Ş. İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ 20.000.000,00 20.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKD YATIRIM BANKASI A.Ş. YATIRIM BANKACILIĞI 200.000.000,00 199.999.500,00 TRY 99,99 BAĞLI ORTAKLIKGAS PLUS ERBIL LIMITED ENERJİ 122.180.000,00 61.090.000,00 USD 50,00 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSBOYABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİM 710.000.000,00 234.300.000,00 TRY 33,00 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSGALATA WIND ENERJİ A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİM 534.791.457,65 534.791.457,65 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKAYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş. AKARYAKIT PERAKENDESİ 800.000.000,00 400.000.000,00 TRY 50,00 BAĞLI ORTAKLIKDERGİ PAZARLAMA PLANLAMA VE TİCARET A.Ş. PLANLAMA 1.400.000,00 784.000,00 TRY 56,00 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜSM INVESTMENT 1 LLC GAYRİMENKUL YÖNETİMİ 16.920.000,00 16.920.000,00 USD 100,00 BAĞLI ORTAKLIKD GAYRİMENKUL YATIRIMLARI VE TİCARET A.Ş. GAYRİMENKUL YÖNETİMİ 1.025.707.000,00 1.025.707.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKRAPSODİ RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIK A.Ş. RADYO YAYIMCILIĞI 1.880.000,00 1.880.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIKKANDİLLİ GAYRİMENKUL YATIRIMLARI YÖNETİM İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. GAYRİMENKUL YÖNETİMİ 124.720.000,00 62.360.000,00 TRY 50,00 MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜS