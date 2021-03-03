***DOHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.03.2021 13:54
***DOHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Agah Uğur tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914797
BIST
14:191.550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 20,83
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.539
14:197,3687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0086
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
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7,3838
En Düşük
7,2936
14:198,9046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 8,8900
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|Önceki Kapanış
|: 8,8250
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8,9294
En Düşük
8,8181
14:19408,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,78
|Açılış
|: 408,39
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler14:19
|BOSSA
|24,42
|29.397.331
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|135.026.082
|% 9,99
|
|KSTUR
|387,40
|2.166.713
|% 9,99
|
|CLEBI
|216,00
|138.923.944
|% 9,98
|
|SEYKM
|34,46
|33.578.187
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|LINK
|54,00
|33.864.363
|% -8,47
|
|INTEM
|50,40
|943.671
|% -6,67
|
|THYAO
|14,90
|1.919.276.552
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,17
|1.404.201.640
|% 4,98
|
|GARAN
|9,38
|977.136.034
|% 1,96
|
|SISE
|7,75
|912.440.644
|% 0,26
|
|EREGL
|15,71
|863.750.137
|% 4,04
|
|KRDMD
|7,17
|1.404.201.640
|% 4,98
|
|PETKM
|5,63
|852.173.288
|% 1,62
|
|SKBNK
|1,41
|207.492.759
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,44
|362.134.611
|% 0,83
|
|THYAO
|14,90
|1.919.276.552
|% 0,61
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3658
|7,3687
|% 0,12
|
|Euro
|8,8974
|8,9046
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,2654
|10,3169
|% 0,19
|
|Frank
|8,0027
|8,0509
|% -0,15
|
|Riyal
|1,9571
|1,9670
|% 0,07
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-8,37
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|2,00
|
|Tam
|2.704
|2.773
|1,94
|
|Yarım
|1.307
|1.341
|0,94
|
|Çeyrek
|656
|671
|0,47
|
|Gümüş.Ons
|26,56
|26,58
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,02
|64,02
|1,32
|