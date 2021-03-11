***DOHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.03.2021 14:01
***DOHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Agah Uğur tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917252
BIST
13:531.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,79
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.571
13:537,4711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0334
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
13:538,9555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
13:53415,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,23
|Açılış
|: 416,06
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler13:53
|TACTR
|27,50
|220.704
|% 10,00
|
|SANKO
|10,92
|28.521.067
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.261.628
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|241.875
|% 9,96
|
|KERVT
|6,31
|36.062.489
|% 9,93
|
|METUR
|35,64
|35.083.760
|% -9,95
|
|PKENT
|2.325,00
|11.505.602
|% -7,34
|
|IZMDC
|2,86
|177.426.623
|% -7,14
|
|KENT
|351,50
|1.739.303
|% -7,08
|
|KATMR
|4,65
|233.440.983
|% -7,00
|
|SASA
|46,20
|1.511.528.511
|% -0,56
|
|SISE
|7,78
|757.316.724
|% 1,17
|
|KOZAL
|128,80
|683.990.561
|% -0,16
|
|GARAN
|9,14
|471.715.853
|% -0,33
|
|EKGYO
|2,39
|431.292.351
|% 0,42
|
|EKGYO
|2,39
|431.292.351
|% 0,42
|
|SISE
|7,78
|757.316.724
|% 1,17
|
|DOHOL
|3,46
|259.727.090
|% 2,37
|
|TSKB
|1,73
|120.868.070
|% 1,17
|
|PETKM
|6,23
|420.834.066
|% 0,00
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4673
|7,4711
|% -0,45
|
|Euro
|8,9468
|8,9555
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,3724
|10,4244
|% -0,35
|
|Frank
|8,0226
|8,0709
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9809
|1,9908
|% -0,54
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|10,70
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-0,00
|
|Cumhuriyet
|2.762
|2.804
|-6,00
|
|Tam
|2.747
|2.817
|-8,02
|
|Yarım
|1.328
|1.362
|-3,88
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,34
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,75
|68,75
|0,85
|