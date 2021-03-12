***DOHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.03.2021 09:09
***DOHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çağlar Göğüş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917773
BIST
18:051.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
0
En Düşük
0
18:057,5648
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0889
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5769
En Düşük
7,4594
18:059,0522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0757
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0568
En Düşük
8,9387
18:05415,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,19
|Açılış
|: 415,41
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
416,40
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5584
|7,5648
|% 1,19
|
|Euro
|9,0293
|9,0522
|% 0,84
|
|Sterlin
|10,4945
|10,5472
|% 0,62
|
|Frank
|8,1000
|8,1488
|% 0,51
|
|Riyal
|2,0051
|2,0152
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-13,12
|
|Altın Gr.
|415
|415
|0,99
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,72
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,19
|69,19
|-0,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KONYA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 1, 197.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 946 adet işlem
-
17:58ISGSY
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 335, 999 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KRDMD, EKGYO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 52 kaybederek (% -0.91 ) 1, 360
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, TACTR, VAKFN, SEKFK, DITAS, UFUK, TRILC, SANEL, MARTI, RTALB