***DOHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.06.2021 16:45
***DOHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler DOHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Agah Uğur tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943405
BIST
17:061.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
17:068,7647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0274
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
17:0610,4479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0801
|Açılış
|: 10,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
17:06500,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,96
|Açılış
|: 500,63
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler17:05
|EUKYO
|8,69
|13.922.694
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,29
|17.750.586
|% 10,00
|
|OZBAL
|10,12
|7.905.552
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.094.328
|% 9,99
|
|KUTPO
|41,20
|130.156.888
|% 9,98
|
|METUR
|6,39
|63.797.042
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|191.743.476
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,58
|1.273.827.469
|% 0,28
|
|GARAN
|8,11
|715.591.853
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,12
|648.106.201
|% 2,91
|
|EREGL
|18,03
|488.410.988
|% 1,35
|
|KRDMD
|6,77
|461.793.788
|% -0,29
|
|EKGYO
|2,12
|648.106.201
|% 2,91
|
|YKBNK
|2,15
|277.568.929
|% 0,00
|
|GARAN
|8,11
|715.591.853
|% -0,61
|
|THYAO
|14,58
|1.273.827.469
|% 0,28
|
|BOBET
|6,19
|454.890.302
|% 8,60
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7598
|8,7620
|% 0,28
|
|Euro
|10,4406
|10,4460
|% 0,75
|
|Sterlin
|12,1541
|12,2150
|% 1,04
|
|Frank
|9,4970
|9,5542
|% 0,71
|
|Riyal
|2,3308
|2,3424
|% 0,34
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|14,43
|
|Altın Gr.
|501
|501
|4,96
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.367
|23,00
|
|Tam
|3.298
|3.383
|22,68
|
|Yarım
|1.594
|1.637
|10,97
|
|Çeyrek
|800
|818
|5,48
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,05
|
|B. Petrol
|73,86
|73,86
|0,35
|