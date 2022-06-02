***DOKTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.06.2022 09:10
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 10/06/2022) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034126
BIST
10:292.581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 12,00
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.587
En Düşük
2.576
10:2916,4581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0659
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4695
En Düşük
16,3796
10:2917,6958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1998
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6958
En Düşük
17,4621
10:29980,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,77
|Açılış
|: 980,00
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
980,38
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler10:27
|OZRDN
|14,20
|1.919.698
|% 9,99
|
|UTPYA
|13,23
|187.654
|% 9,34
|
|AKSGY
|2,32
|10.926.156
|% 7,41
|
|ULUUN
|16,80
|131.274.590
|% 7,35
|
|EPLAS
|18,54
|15.366.858
|% 6,98
|
|KRSTL
|7,52
|3.511.930
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,88
|70.075.881
|% -8,33
|
|MRGYO
|1,58
|3.619.625
|% -3,66
|
|AVTUR
|2,11
|269.372
|% -2,76
|
|IHLGM
|0,76
|13.168.665
|% -2,56
|
|THYAO
|49,96
|1.026.625.526
|% 1,42
|
|PETKM
|10,30
|351.902.176
|% 2,08
|
|SASA
|37,60
|286.780.340
|% -0,32
|
|KRDMD
|15,09
|285.324.934
|% -0,07
|
|SISE
|20,92
|222.879.665
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,85
|154.741.052
|% 1,42
|
|YKBNK
|4,80
|205.564.833
|% 1,27
|
|TSKB
|2,27
|90.873.833
|% -1,30
|
|PETKM
|10,30
|351.902.176
|% 2,08
|
|DOHOL
|3,90
|129.594.489
|% 0,67
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4500
|16,4622
|% 0,43
|
|Euro
|17,6533
|17,7019
|% 1,18
|
|Sterlin
|20,5577
|20,6608
|% 0,75
|
|Frank
|17,0980
|17,2010
|% 0,87
|
|Riyal
|4,3746
|4,3965
|% 0,39
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|5,20
|
|Altın Gr.
|980
|980
|6,56
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|21,99
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|0,11
|
|B. Petrol
|114
|114
|-2,08
|