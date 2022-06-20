***DOKTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.06.2022 09:05
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.BE (Kaydi Pay, Miktar: 6.470,245 TL nominal, Aracı: IYM, Kapanış Tarihi: 21.06.2022) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038167
BIST
10:042.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 18,19
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.553
En Düşük
2.549
10:0417,3247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 17,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3931
En Düşük
17,2675
10:0418,2414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0559
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1200
|
18,3525
En Düşük
18,0996
10:041.025,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,96
|Açılış
|: 1.026,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler10:04
|DOKTA
|26,46
|2.042.404
|% 9,98
|
|IMASM
|53,00
|3.356.387
|% 8,74
|
|OYLUM
|2,89
|3.576.920
|% 7,43
|
|ULUUN
|24,00
|16.889.834
|% 6,48
|
|DENGE
|1,78
|2.976.655
|% 5,95
|
|HUBVC
|8,14
|2.674.771
|% -4,80
|
|FONET
|14,01
|2.681.648
|% -4,56
|
|GARFA
|14,00
|364.952
|% -3,85
|
|RAYSG
|12,21
|160.635
|% -3,78
|
|OZRDN
|14,85
|368.614
|% -2,56
|
|THYAO
|49,44
|614.605.085
|% 2,62
|
|SISE
|22,14
|127.451.753
|% 1,10
|
|EREGL
|28,82
|117.603.342
|% -0,07
|
|SASA
|46,16
|104.186.564
|% 0,26
|
|DOHOL
|4,02
|68.135.084
|% 1,52
|
|DOHOL
|4,02
|68.135.084
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,64
|41.904.433
|% 0,76
|
|ODAS
|2,98
|44.332.462
|% 1,71
|
|THYAO
|49,44
|614.605.085
|% 2,62
|
|YKBNK
|4,91
|60.380.887
|% 0,61
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3196
|17,3247
|% 0,00
|
|Euro
|18,2146
|18,2414
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,1119
|21,2178
|% -0,01
|
|Frank
|17,8516
|17,9591
|% 0,40
|
|Riyal
|4,5993
|4,6224
|% -0,09
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|2,06
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|1,51
|
|Cumhuriyet
|6.823
|6.927
|9,00
|
|Tam
|6.809
|6.910
|-56,00
|
|Yarım
|3.343
|3.380
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.689
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,63
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,09
|-0,00
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,28
|
Seans Raporu
10:04
daha fazla
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10:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 74 artarak (% 0.64 ) 2, 794
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10:19
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
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10:19
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
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10:19XU100
Endeks 2, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 2, 156.00 milyon TL de
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10:19TSGYO
Yüzde 5.06 oranında artışla 5.19 lira fiyatla işlem gören hissede 594, 654 adet işlem