***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2020 10:09
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOKTA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817536
BIST
12:31122.048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -235,60
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
121.740
12:315,9890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
5,9905
En Düşük
5,9771
12:316,5662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0124
|Açılış
|: 6,5610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5817
En Düşük
6,5634
12:31301,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,16
|Açılış
|: 301,67
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,14
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.320.661
|% 19,97
|
|ARENA
|12,89
|28.020.582
|% 17,08
|
|AYCES
|11,59
|5.254.928
|% 14,98
|
|BUCIM
|7,58
|12.665.515
|% 12,63
|
|LINK
|33,18
|21.877.969
|% 12,40
|
|DOKTA
|55,00
|47.413.640
|% -14,13
|
|IHGZT
|4,31
|42.947
|% -6,30
|
|SUMAS
|10,72
|25.867
|% -4,63
|
|SALIX
|7,02
|12.439
|% -4,36
|
|ROYAL
|2,11
|32.249
|% -4,09
|
|THYAO
|14,63
|436.090.718
|% -0,75
|
|KRDMD
|2,94
|286.146.982
|% 0,00
|
|SISE
|5,64
|201.745.348
|% 0,89
|
|YKBNK
|3,15
|200.591.281
|% 0,00
|
|VESTL
|16,62
|196.443.504
|% 2,15
|
|IHLGM
|1,21
|119.334.687
|% 2,54
|
|KRDMD
|2,94
|286.146.982
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,15
|200.591.281
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,71
|91.910.972
|% -0,58
|
|ADESE
|2,25
|122.230.593
|% -2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7212
|7,7599
|% 0,06
|
|Frank
|6,1122
|6,1490
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5915
|1,5995
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.568
|1,26
|
|Altın Gr.
|301
|302
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|5,00
|
|Tam
|1.987
|2.037
|1,96
|
|Yarım
|961
|985
|0,96
|
|Çeyrek
|482
|493
|0,48
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,81
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,12
|55,12
|0,19
|