***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.02.2020 11:26
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOKTA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818758
BIST
12:15120.216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 167,67
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.333
En Düşük
119.472
12:156,0519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,0470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0570
En Düşük
6,0401
12:156,5936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0166
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5978
En Düşük
6,5708
12:15306,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,54
|Açılış
|: 306,20
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
306,86
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|45.234.354
|% 19,97
|
|ISBTR
|56.350,00
|563.500
|% 15,00
|
|RHEAG
|2,35
|27.552.972
|% 14,63
|
|ESCOM
|4,58
|44.432.420
|% 13,93
|
|TSPOR
|4,36
|326.605.556
|% 10,38
|
|COSMO
|2,40
|3.259
|% -9,77
|
|QNBFB
|54,00
|538.581
|% -5,26
|
|SAYAS
|3,68
|3.543.641
|% -5,15
|
|AYCES
|11,10
|1.031.826
|% -5,13
|
|RYGYO
|10,11
|28.074.408
|% -4,80
|
|ASELS
|28,36
|928.461.316
|% 1,29
|
|THYAO
|14,88
|598.934.999
|% 0,40
|
|TSPOR
|4,36
|326.605.556
|% 10,38
|
|TTKOM
|8,38
|298.431.959
|% 1,70
|
|TUPRS
|112,90
|291.451.985
|% -1,83
|
|TSPOR
|4,36
|326.605.556
|% 10,38
|
|IHLAS
|0,90
|63.981.913
|% 2,27
|
|KRSTL
|2,29
|130.233.252
|% 3,62
|
|PETKM
|4,09
|226.017.444
|% 0,74
|
|IHLGM
|1,32
|69.503.552
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8171
|7,8563
|% 0,08
|
|Frank
|6,1646
|6,2018
|% 0,11
|
|Riyal
|1,6074
|1,6155
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.575
|1.575
|7,58
|
|Altın Gr.
|306
|306
|1,36
|
|Cumhuriyet
|2.028
|2.059
|12,00
|
|Tam
|2.017
|2.068
|10,27
|
|Yarım
|975
|1.000
|4,97
|
|Çeyrek
|489
|500
|2,49
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,70
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
|
|B. Petrol
|55,30
|55,30
|-0,49
|