***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2020 12:07
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830318
BIST
12:4286.140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -637,42
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
12:426,4665
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0679
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4692
En Düşük
6,3873
12:427,1144
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0779
|Açılış
|: 7,1120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
12:42310,77
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -3,76
|Açılış
|: 310,70
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|ASLAN
|34,76
|743.586
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.210.129
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,84
|88
|% 9,95
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|THYAO
|8,12
|464.505.724
|% 1,75
|
|ASELS
|22,18
|367.082.029
|% 0,91
|
|GARAN
|8,29
|313.886.445
|% -1,19
|
|ISCTR
|5,11
|266.072.848
|% -1,54
|
|TSPOR
|2,55
|152.851.124
|% -5,56
|
|ODAS
|1,22
|89.456.718
|% 3,39
|
|YKBNK
|2,03
|134.518.672
|% -0,98
|
|TSPOR
|2,55
|152.851.124
|% -5,56
|
|THYAO
|8,12
|464.505.724
|% 1,75
|
|ISCTR
|5,11
|266.072.848
|% -1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7572
|7,7961
|% 0,90
|
|Frank
|6,7221
|6,7626
|% 1,40
|
|Riyal
|1,7183
|1,7269
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.490
|-38,90
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-4,51
|
|Cumhuriyet
|2.076
|2.107
|-10,00
|
|Tam
|2.060
|2.113
|-15,40
|
|Yarım
|996
|1.022
|-7,45
|
|Çeyrek
|499
|511
|-3,72
|
|Gümüş.Ons
|12,37
|12,41
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|2,55
|2,56
|-0,04
|
|B. Petrol
|28,02
|28,02
|-0,71
|