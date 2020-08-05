***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2020 10:02
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOKTA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865139
BIST
11:171.086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,60
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
11:177,0256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,1267
|Açılış
|: 7,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0371
En Düşük
6,8794
11:178,3213
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,1557
|Açılış
|: 8,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,3305
En Düşük
8,1274
11:17458,05
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 11,11
|Açılış
|: 458,05
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
460,85
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|LUKSK
|21,86
|2.074.773
|% 9,96
|
|ROYAL
|2,55
|2.055.810
|% 9,91
|
|OYAYO
|6,58
|6.060.188
|% 9,85
|
|BRMEN
|2,15
|1.061.305
|% 9,69
|
|CRDFA
|5,34
|15.849.192
|% 9,65
|
|BFREN
|858,80
|221.570
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|122.885
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|41.758
|% -10,00
|
|QNBFB
|72,10
|556.900
|% -9,99
|
|KRGYO
|6,58
|16.074.492
|% -9,99
|
|GARAN
|6,80
|655.351.445
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,08
|604.765.568
|% -2,35
|
|KRDMD
|2,82
|420.894.904
|% 1,44
|
|ASELS
|17,11
|350.611.392
|% -0,87
|
|SISE
|5,95
|280.043.777
|% 3,48
|
|EKGYO
|2,08
|604.765.568
|% -2,35
|
|KRDMD
|2,82
|420.894.904
|% 1,44
|
|TSKB
|1,11
|115.510.092
|% 0,91
|
|GARAN
|6,80
|655.351.445
|% 0,59
|
|GSDHO
|2,47
|189.634.907
|% 2,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1374
|9,1832
|% 1,86
|
|Frank
|7,6465
|7,6926
|% 1,86
|
|Riyal
|1,8607
|1,8700
|% 1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.033
|2.033
|13,62
|
|Altın Gr.
|458
|458
|11,15
|
|Cumhuriyet
|2.992
|3.033
|49,50
|
|Tam
|3.082
|3.122
|51,00
|
|Yarım
|1.496
|1.521
|24,80
|
|Çeyrek
|750
|763
|12,50
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,46
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,01
|0,25
|
|B. Petrol
|44,78
|44,78
|0,35
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