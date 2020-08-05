***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.08.2020 10:34
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOKTA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865276
BIST
10:211.076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -10,76
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.098
En Düşük
1.066
10:216,9791
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0802
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9817
En Düşük
6,8794
10:218,2737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1081
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2775
En Düşük
8,1274
10:21455,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 8,85
|Açılış
|: 455,79
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
456,56
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|ROYAL
|2,55
|2.055.810
|% 9,91
|
|OYAYO
|6,58
|5.280.597
|% 9,85
|
|BRMEN
|2,15
|975.659
|% 9,69
|
|AKMGY
|50,95
|394.404
|% 8,82
|
|KLGYO
|7,81
|10.801.664
|% 8,47
|
|BFREN
|858,80
|221.570
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|122.885
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|41.758
|% -10,00
|
|BURCE
|25,40
|556.235
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|438.584
|% -9,99
|
|GARAN
|6,77
|253.592.048
|% 0,15
|
|ASELS
|17,18
|170.740.849
|% -0,46
|
|THYAO
|11,15
|153.511.820
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,05
|142.731.944
|% -3,76
|
|SISE
|5,88
|129.373.613
|% 2,26
|
|EKGYO
|2,05
|142.731.944
|% -3,76
|
|TSKB
|1,12
|51.332.089
|% 1,82
|
|IHLAS
|0,84
|33.006.931
|% -1,18
|
|YKBNK
|2,10
|81.586.841
|% 0,48
|
|KRDMD
|2,80
|108.001.246
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1123
|9,1580
|% 1,58
|
|Frank
|7,6222
|7,6681
|% 1,54
|
|Riyal
|1,8541
|1,8634
|% 1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.030
|2.031
|10,82
|
|Altın Gr.
|456
|456
|8,90
|
|Cumhuriyet
|2.981
|3.031
|47,30
|
|Tam
|3.071
|3.119
|48,70
|
|Yarım
|1.491
|1.520
|23,70
|
|Çeyrek
|748
|761
|10,50
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,38
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,95
|0,19
|
|B. Petrol
|44,61
|44,61
|0,18
|