***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.02.2021 13:57
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907446
BIST
14:311.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 8,23
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.534
14:317,1173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0472
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
14:318,5462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0794
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
14:31414,55
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -7,52
|Açılış
|: 414,55
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
413,64
BIST En Aktif Hisseler14:31
|AYEN
|6,93
|203.230.845
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.039.517
|% 10,00
|
|AYCES
|79,20
|2.555.971
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,52
|968.351
|% 9,99
|
|ARMDA
|72,75
|10.400.734
|% 9,98
|
|INTEM
|59,85
|1.304.089
|% -10,00
|
|INVEO
|139,50
|15.627.014
|% -9,94
|
|SAMAT
|9,43
|139.324.213
|% -9,76
|
|GEDIK
|24,44
|157.984.469
|% -5,42
|
|TSGYO
|6,55
|10.504.488
|% -4,93
|
|SISE
|7,77
|1.165.359.856
|% 2,24
|
|KARSN
|5,26
|1.006.616.029
|% 2,53
|
|KRDMD
|7,07
|889.457.085
|% 2,76
|
|GARAN
|10,06
|768.426.916
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,50
|673.735.912
|% -0,79
|
|EKGYO
|2,50
|673.735.912
|% -0,79
|
|KARSN
|5,26
|1.006.616.029
|% 2,53
|
|PEGYO
|2,56
|431.879.574
|% -1,92
|
|SISE
|7,77
|1.165.359.856
|% 2,24
|
|KRDMD
|7,07
|889.457.085
|% 2,76
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1125
|7,1173
|% -0,66
|
|Euro
|8,5412
|8,5462
|% -0,92
|
|Sterlin
|9,6343
|9,6826
|% -1,01
|
|Frank
|7,8587
|7,9060
|% -0,92
|
|Riyal
|1,8918
|1,9013
|% -0,56
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-21,84
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-7,25
|
|Cumhuriyet
|2.757
|2.799
|-55,00
|
|Tam
|2.742
|2.812
|-56,71
|
|Yarım
|1.326
|1.360
|-27,42
|
|Çeyrek
|665
|680
|-13,72
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,35
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,13
|
|B. Petrol
|58,82
|58,82
|0,13
|
Seans Raporu
14:31
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14:45IHGZT
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