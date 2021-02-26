***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.02.2021 10:00
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOKTA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913195
BIST
12:591.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -12,68
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
12:597,3472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0055
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
12:598,9103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0461
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
12:59417,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,15
|Açılış
|: 417,38
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler12:58
|CASA
|236,80
|16.243.296
|% 9,99
|
|MMCAS
|6,42
|245.211
|% 9,93
|
|SILVR
|6,65
|24.689.755
|% 9,92
|
|MZHLD
|43,48
|1.757.015
|% 8,70
|
|PAMEL
|25,80
|2.098.649
|% 8,59
|
|EMNIS
|25,02
|571.688
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|662.885
|% -9,99
|
|ATSYH
|6,38
|390.166
|% -9,89
|
|BASCM
|12,62
|685.611
|% -9,86
|
|VAKFN
|16,10
|6.316.771
|% -9,55
|
|KOZAL
|129,00
|942.071.888
|% 0,62
|
|THYAO
|13,25
|914.582.830
|% -1,05
|
|GARAN
|8,88
|637.477.505
|% -2,20
|
|SASA
|40,98
|553.297.320
|% -1,73
|
|PETKM
|5,17
|527.016.904
|% -2,08
|
|TSKB
|1,70
|267.970.043
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,26
|285.480.476
|% -2,16
|
|KARSN
|4,05
|422.625.762
|% -4,26
|
|SKBNK
|1,32
|135.572.630
|% -2,94
|
|PETKM
|5,17
|527.016.904
|% -2,08
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3457
|7,3493
|% -0,05
|
|Euro
|8,9066
|8,9119
|% -0,50
|
|Sterlin
|10,2258
|10,2771
|% -0,42
|
|Frank
|8,1045
|8,1533
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9560
|1,9658
|% 0,07
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-5,95
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.809
|7,00
|
|Tam
|2.763
|2.834
|19,75
|
|Yarım
|1.335
|1.371
|9,55
|
|Çeyrek
|670
|686
|4,78
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,90
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,11
|
|B. Petrol
|65,50
|65,50
|-0,62
|