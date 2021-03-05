***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.03.2021 11:33
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOKTA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915349
BIST
11:251.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -9,02
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.542
En Düşük
1.528
11:257,5370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0257
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5541
En Düşük
7,4772
11:258,9986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0175
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9458
11:25410,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 410,33
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,86
BIST En Aktif Hisseler11:25
|EPLAS
|45,22
|3.292.740
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|9.921.560
|% 9,96
|
|IZTAR
|23,42
|6.646.018
|% 9,95
|
|UFUK
|27,48
|207.117
|% 9,92
|
|UMPAS
|1,26
|47.619
|% 9,57
|
|CASA
|173,70
|2.013.357
|% -10,00
|
|LINK
|47,00
|12.348.043
|% -9,96
|
|KENT
|395,00
|2.130.630
|% -8,78
|
|FENER
|31,00
|129.681.513
|% -8,61
|
|UZERB
|60,00
|83.820
|% -6,98
|
|PETKM
|5,95
|1.060.720.953
|% 1,02
|
|KRDMD
|7,31
|476.641.104
|% -0,68
|
|GARAN
|9,22
|442.754.571
|% -1,91
|
|INDES
|32,96
|396.763.411
|% 8,14
|
|THYAO
|14,66
|340.914.218
|% -0,41
|
|PETKM
|5,95
|1.060.720.953
|% 1,02
|
|ODAS
|3,93
|335.599.132
|% 1,55
|
|KRDMD
|7,31
|476.641.104
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,41
|124.653.804
|% -0,82
|
|TSKB
|1,73
|85.021.847
|% 0,58
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5326
|7,5370
|% 0,34
|
|Euro
|8,9857
|8,9986
|% -0,19
|
|Sterlin
|10,4062
|10,4584
|% 0,01
|
|Frank
|8,0654
|8,1140
|% 0,16
|
|Riyal
|2,0032
|2,0132
|% 0,31
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.694
|-3,15
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.763
|8,00
|
|Tam
|2.709
|2.780
|8,57
|
|Yarım
|1.309
|1.345
|4,15
|
|Çeyrek
|657
|672
|2,07
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,20
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|67,61
|67,61
|0,87
|