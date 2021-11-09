***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2021 10:25
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976162
BIST
10:221.613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,72
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.614
En Düşük
1.605
10:229,7242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0466
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
|
9,7321
En Düşük
9,6593
10:2211,2863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0639
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1800
|
11,3009
En Düşük
11,2087
10:22570,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,64
|Açılış
|: 570,31
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler10:20
|TSPOR
|6,18
|19.500.242
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|VERTU
|27,40
|28.850.363
|% 6,70
|
|PENTA
|249,80
|6.874.271
|% 6,30
|
|INVEO
|29,12
|2.021.793
|% -7,85
|
|AKFGY
|5,60
|8.635.828
|% -5,41
|
|ERSU
|4,88
|2.637.199
|% -5,24
|
|DOKTA
|35,64
|726.768
|% -4,96
|
|SUMAS
|81,60
|17.462
|% -4,56
|
|YKBNK
|3,12
|309.713.186
|% 2,63
|
|PETKM
|6,92
|263.519.261
|% 1,47
|
|THYAO
|18,14
|240.785.565
|% 0,50
|
|GARAN
|10,77
|151.668.857
|% -0,09
|
|BASGZ
|23,62
|113.628.023
|% 3,96
|
|YKBNK
|3,12
|309.713.186
|% 2,63
|
|ODAS
|1,51
|93.140.429
|% 2,03
|
|PETKM
|6,92
|263.519.261
|% 1,47
|
|TSKB
|1,60
|47.376.172
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|61.402.604
|% 0,95
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7192
|9,7260
|% 0,50
|
|Euro
|11,2745
|11,2835
|% 0,54
|
|Sterlin
|13,1518
|13,2177
|% 0,46
|
|Frank
|10,6138
|10,6777
|% 0,58
|
|Riyal
|2,5842
|2,5971
|% 0,43
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-0,92
|
|Altın Gr.
|570
|570
|2,80
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,02
|
|B. Petrol
|83,28
|83,28
|-0,15
|
Seans Raporu
10:20
daha fazla
-
10:32TSPOR
Yüzde 9.96 oranında artışla 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 210, 775 adet işlem
-
10:31VERTU
Yüzde 6.78 oranında artışla 27.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 283 adet işlem
-
10:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 23 kaybederek (% -0.07 ) 1, 746
-
10:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, YKBNK
-
10:29XU100
Endeks 1, 606 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 2, 474.00 milyon TL de