***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.06.2022 10:00
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034770
BIST
11:142.646
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 44,48
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.649
En Düşük
2.620
11:1416,5896
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1753
|Açılış
|: 16,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5896
En Düşük
15,9954
11:1417,8766
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,2798
|Açılış
|: 17,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8766
En Düşük
17,3505
11:14987,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,29
|Açılış
|: 987,49
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
988,55
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler11:14
|TETMT
|256,50
|5.225.626
|% 9,99
|
|KAPLM
|62,65
|442.058
|% 9,91
|
|FLAP
|4,11
|39.090.906
|% 9,89
|
|KRSTL
|7,40
|28.754.194
|% 9,31
|
|MEGAP
|6,14
|43.114.846
|% 8,10
|
|EPLAS
|17,90
|28.452.738
|% -9,64
|
|EMNIS
|21,60
|75.600
|% -5,01
|
|DIRIT
|2,54
|15.456
|% -4,51
|
|MZHLD
|85,00
|1.190.425
|% -4,23
|
|YGGYO
|25,68
|2.185.061
|% -3,75
|
|SASA
|44,64
|1.391.671.087
|% 1,69
|
|THYAO
|48,64
|1.227.555.847
|% 1,38
|
|SISE
|21,60
|1.092.705.075
|% 3,75
|
|EREGL
|35,40
|692.006.415
|% 2,55
|
|TUPRS
|283,90
|521.735.091
|% 3,50
|
|EKGYO
|2,85
|301.015.735
|% 2,52
|
|ODAS
|2,94
|239.832.125
|% 5,00
|
|DOHOL
|4,04
|229.925.264
|% 2,54
|
|AKBNK
|8,83
|469.609.092
|% 0,80
|
|SISE
|21,60
|1.092.705.075
|% 3,75
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5817
|16,5896
|% 1,07
|
|Euro
|17,8365
|17,8766
|% 1,59
|
|Sterlin
|20,7482
|20,8522
|% 1,52
|
|Frank
|17,1809
|17,2844
|% 1,12
|
|Riyal
|4,4065
|4,4286
|% 1,00
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|2,08
|
|Altın Gr.
|987
|987
|10,15
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-50,00
|
|Tam
|6.502
|6.666
|-33,57
|
|Yarım
|3.143
|3.225
|-16,24
|
|Çeyrek
|1.576
|1.612
|-8,12
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,35
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|0,30
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,68
|