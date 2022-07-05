***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2022 16:30
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041682
BIST
16:182.397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -9,16
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.387
16:1817,0292
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,2030
|Açılış
|: 17,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
16:1817,4914
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0454
|Açılış
|: 17,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,4582
16:18982,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,36
|Açılış
|: 981,74
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler16:18
|GEREL
|4,62
|45.312.147
|% 10,00
|
|CANTE
|43,42
|41.772.118
|% 8,55
|
|GZNMI
|45,66
|29.260.755
|% 8,51
|
|UFUK
|65,40
|861.459
|% 7,30
|
|HEKTS
|30,78
|1.192.039.452
|% 6,88
|
|ULUSE
|207,00
|13.803.087
|% -10,00
|
|ISBTR
|43.333,30
|43.333
|% -7,91
|
|DIRIT
|2,36
|68.918
|% -7,09
|
|SERVE
|25,50
|263.039
|% -6,25
|
|DOBUR
|40,22
|403.503
|% -6,03
|
|THYAO
|47,16
|3.230.183.605
|% -1,09
|
|EREGL
|26,10
|1.299.576.876
|% 0,54
|
|HEKTS
|30,78
|1.192.039.452
|% 6,88
|
|SISE
|21,24
|1.135.319.969
|% 0,19
|
|SASA
|40,04
|1.120.399.665
|% -1,14
|
|EKGYO
|2,84
|990.287.384
|% 0,35
|
|YKBNK
|4,26
|721.555.218
|% -0,47
|
|ODAS
|2,77
|419.032.588
|% 1,47
|
|TSKB
|1,98
|170.868.592
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,73
|760.423.979
|% 0,56
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0197
|17,0292
|% 1,21
|
|Euro
|17,4749
|17,4914
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,2733
|20,3750
|% -0,06
|
|Frank
|17,5296
|17,6352
|% 0,64
|
|Riyal
|4,5197
|4,5424
|% 1,20
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-12,12
|
|Altın Gr.
|986
|986
|8,51
|
|Cumhuriyet
|6.595
|6.695
|56,00
|
|Tam
|6.587
|6.673
|47,00
|
|Yarım
|3.224
|3.263
|23,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.631
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,83
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,68
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:32ORGE
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 8.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 602, 618 adet işlem
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16:31AKSGY
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 087, 597 adet işlem
-
16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 99 kaybederek (% -0.50 ) 2, 594
-
16:30
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, ODAS
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16:30
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, GEREL, ARTI