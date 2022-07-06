***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.07.2022 11:10
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOKTA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041990
BIST
14:052.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 11,13
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
14:0517,2538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,2803
|Açılış
|: 17,3080
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
14:0517,5952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1277
|Açılış
|: 17,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
14:05977,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 14,23
|Açılış
|: 977,07
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler14:05
|POLHO
|4,52
|64.756.634
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.462.973
|% 9,97
|
|GSDHO
|3,88
|125.919.284
|% 9,92
|
|SANEL
|8,30
|898.865
|% 9,50
|
|EMKEL
|2,64
|5.949.046
|% 9,09
|
|AKGRT
|2,53
|25.765.535
|% -7,66
|
|ULUSE
|192,90
|8.377.675
|% -6,81
|
|KZBGY
|85,10
|1.643.235
|% -4,92
|
|KRGYO
|7,37
|34.913.913
|% -4,90
|
|AVHOL
|7,45
|12.960.927
|% -4,73
|
|THYAO
|47,32
|3.032.365.532
|% 0,68
|
|EREGL
|26,34
|1.102.963.291
|% 1,00
|
|SISE
|20,96
|895.916.097
|% -0,19
|
|HEKTS
|31,18
|838.598.139
|% 2,10
|
|TUPRS
|244,10
|801.781.079
|% -4,35
|
|EKGYO
|2,76
|600.130.121
|% -1,08
|
|TSKB
|2,02
|178.159.453
|% 4,12
|
|YKBNK
|4,20
|302.391.278
|% 0,72
|
|THYAO
|47,32
|3.032.365.532
|% 0,68
|
|ODAS
|2,78
|170.987.763
|% 0,00
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2418
|17,2538
|% 1,65
|
|Euro
|17,5773
|17,5952
|% 0,73
|
|Sterlin
|20,4941
|20,5969
|% 1,32
|
|Frank
|17,6843
|17,7908
|% 1,36
|
|Riyal
|4,5806
|4,6036
|% 1,65
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-2,06
|
|Altın Gr.
|976
|977
|13,82
|
|Cumhuriyet
|6.550
|6.649
|62,00
|
|Tam
|6.550
|6.629
|27,00
|
|Yarım
|3.206
|3.241
|13,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.620
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,25
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,13
|
|B. Petrol
|104
|104
|0,92
|