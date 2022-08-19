***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2022 14:43
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057087
BIST
14:553.014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -5,74
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.007
14:5518,1111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0321
|Açılış
|: 18,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1150
En Düşük
18,0302
14:5518,2288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0322
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1952
14:551.020,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,18
|Açılış
|: 1.020,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler14:55
|HKTM
|13,31
|1.192.017
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|68.345.759
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|27.316.253
|% 9,97
|
|RYSAS
|10,06
|68.422.067
|% 9,95
|
|UFUK
|72,40
|1.582.487
|% 9,95
|
|ALCTL
|31,50
|64.959.522
|% -9,27
|
|EMNIS
|47,06
|558.007
|% -7,91
|
|DENGE
|2,25
|53.189.663
|% -7,41
|
|GZNMI
|42,50
|341.428.003
|% -7,33
|
|LKMNH
|17,30
|31.618.519
|% -6,03
|
|THYAO
|68,90
|3.173.807.481
|% -1,08
|
|SISE
|25,62
|2.488.120.058
|% 0,47
|
|PETKM
|11,11
|2.149.725.471
|% 0,45
|
|EREGL
|29,60
|2.041.650.128
|% 0,41
|
|TUPRS
|330,70
|1.966.932.030
|% 0,52
|
|EKGYO
|3,68
|1.122.063.057
|% 1,10
|
|YKBNK
|5,72
|1.680.281.152
|% -3,21
|
|ALBRK
|2,01
|426.036.507
|% 2,55
|
|DOHOL
|4,89
|1.042.673.388
|% 3,16
|
|PETKM
|11,11
|2.149.725.471
|% 0,45
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-6,20
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|6.805
|6.908
|-49,00
|
|Tam
|6.839
|6.891
|-46,00
|
|Yarım
|3.332
|3.369
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.684
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,26
|19,29
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,50
|94,50
|-2,09
|
Seans Raporu
14:55
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