***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2022 14:39
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072194
BIST
15:533.627
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 73,33
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
15:5318,5936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0533
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
15:5318,2055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0598
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
15:53991,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,12
|Açılış
|: 991,28
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler15:51
|KONYA
|1.702,80
|146.262.340
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.241.480
|% 10,00
|
|CONSE
|6,18
|330.734.704
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|71.105.433
|% 9,94
|
|GESAN
|119,60
|563.040.750
|% 9,93
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|KZBGY
|17,56
|303.389.640
|% -5,03
|
|TKFEN
|31,54
|1.024.447.718
|% -4,94
|
|SILVR
|25,46
|14.912.157
|% -4,93
|
|DOKTA
|38,64
|18.545.954
|% -3,88
|
|THYAO
|89,65
|3.368.023.662
|% 1,88
|
|YKBNK
|8,77
|2.196.972.501
|% 4,78
|
|AKBNK
|13,41
|2.003.730.558
|% 3,07
|
|ISCTR
|8,49
|1.839.161.968
|% 3,28
|
|SISE
|29,28
|1.834.328.201
|% 2,95
|
|EKGYO
|4,20
|1.113.082.877
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,77
|2.196.972.501
|% 4,78
|
|ISCTR
|8,49
|1.839.161.968
|% 3,28
|
|AKBNK
|13,41
|2.003.730.558
|% 3,07
|
|ODAS
|8,52
|911.834.802
|% 4,67
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5866
|18,5907
|% 0,27
|
|Euro
|18,1964
|18,2080
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,8276
|20,9321
|% -0,68
|
|Frank
|18,4637
|18,5749
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9321
|4,9568
|% 0,14
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.660
|-7,03
|
|Altın Gr.
|989
|989
|-5,34
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-1,00
|
|Tam
|6.670
|6.729
|-61,00
|
|Yarım
|3.250
|3.286
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.643
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,79
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,19
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,92
|92,92
|-1,65
|
Seans Raporu
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