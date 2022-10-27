***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2022 10:08
***DOKTA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DOKTA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DOKTA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074555
BIST
10:163.983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 6,81
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.966
10:1618,6143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6540
En Düşük
18,5577
10:1618,7563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0141
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,8400
En Düşük
18,6721
10:16994,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,59
|Açılış
|: 994,83
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler10:16
|EKIZ
|14,30
|824.340
|% 10,00
|
|MTRYO
|2,76
|2.155.163
|% 9,96
|
|ADEL
|50,50
|11.467.966
|% 9,93
|
|SUMAS
|112,90
|413.666
|% 9,93
|
|DOBUR
|54,25
|6.409.883
|% 8,39
|
|AKGRT
|2,49
|20.053.938
|% -47,80
|
|AGYO
|6,78
|1.608.460
|% -9,96
|
|VKING
|10,60
|204.379
|% -5,19
|
|MZHLD
|146,70
|2.405.096
|% -4,68
|
|SANEL
|11,20
|624.783
|% -3,86
|
|AKBNK
|15,51
|627.569.422
|% -1,71
|
|THYAO
|99,30
|619.660.528
|% 0,51
|
|EREGL
|30,42
|417.653.347
|% -1,23
|
|ASELS
|33,02
|348.073.480
|% -0,60
|
|EKGYO
|4,59
|260.727.756
|% 0,44
|
|EKGYO
|4,59
|260.727.756
|% 0,44
|
|AKBNK
|15,51
|627.569.422
|% -1,71
|
|SKBNK
|2,13
|60.632.558
|% 2,40
|
|ISCTR
|9,73
|255.223.384
|% 0,00
|
|TSKB
|3,12
|81.091.909
|% 0,97
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6065
|18,6143
|% 0,03
|
|Euro
|18,7322
|18,7563
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,5176
|21,6255
|% -0,22
|
|Frank
|18,7703
|18,8834
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9358
|4,9606
|% 0,07
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-2,99
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.682
|6.750
|-18,00
|
|Yarım
|3.256
|3.299
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.650
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,38
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|-0,08
|
|B. Petrol
|93,56
|93,56
|-0,23
|